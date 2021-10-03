Коронавирус в Кировской области, последние новости на 3 октября: как изменилась ситуация за неделю

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ резко возросла нагрузка на систему здравоохранения Фото: Олег УКЛАДОВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 27 сентября по 3 октября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 970 новых случаев заражения COVID-19;

- 1028 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 12 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находится 4727 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 164 пациента, 38 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 8196 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, также увеличилось. Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Этому способствует не только коронавирус, но и сезонный всплеск инфицирования ОРВИ.

В пятницу, 1 октября, прошло заседание регионального оперштаба. Специалистами было сказано, что за последнее время наблюдается рост заболевших в возрасте от 18 дол 40 лет. Всего же COVID-19 в Кировской области болеют более 12 тысяч человек.

Развернуто 25 подразделений инфекционных стационаров. Система здравоохранение справляется. Речи о введении дополнительных ограничений пока не идет.

На сегодняшний день продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Поставить прививку можно как в поликлиниках, так и мобильных и круглосуточных пунктах. С собой необходимо взять паспорт,СНИЛС и полис ОМС.

Формирование коллективного иммунитета поможет остановить рост заболеваемости и как следствие снизит уровень смертности. Положительно это скажется и на восстановлении экономики региона.