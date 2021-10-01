Кировская область получила высокую оценку за грамотное управление финансами

Правительству Кировской области в 2020 году удалось выполнить все финансовые обязательства. Фото: kirovreg.ru

За эффективное и качественное управление финансами в 2020 году Кировская область получила высокую оценку федерального Минфина. По этому показателю регион вошел в топ-24 лучших субъектов России. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Исполнение бюджета в 2020 году велось в непростых условиях, поскольку ситуацию по поступлению доходов было сложно спрогнозировать в течение всего финансового года. Своевременно приходилось делать корректировки для того, чтобы поддержать уязвимые категории граждан, пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса и систему здравоохранения, - отметил Игорь Васильев.

По словам губернатора, пережить столь непростой год и выполнить все социальные обязательства перед гражданами и поставщиками удалось благодаря успешной реализации разработанного правительством области плана. Выдержать испытания помогли правильно расставленные приоритеты бюджетной системы.

Отметим, что за последние четыре года Кировская область смогла сократить свой государственный долг на 1,9 млрд рублей, а уровень долговой нагрузки на 22,1%. За прошедший год несмотря на пандемию и кризис наш регион смог улучшить свои позиции по этому показателю на 6 пунктов.