В Кировской области продолжается ремонт региональных дорог

Дополнительно будет отремонтировано 23,5 км региональных дорог. Автор: kirovreg.ru

Кировская область получила из федерального бюджета 350 млн рублей в рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». По словам главы региона Игоря Васильева, поступившие средства направлены на ремонт региональных дорог, которые обеспечивают связь районных центров с городом Кировом.

- Мы ежегодно увеличиваем финансирование на приведение дорог региона в нормативное состояние, в том числе используем и федеральные инструменты, - отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Благодаря продуктивной работе с федеральным центром в 2021 году Кировская область дополнительно получила свыше 1 млрд рублей на дорожную деятельность: первый транш в размере 680 млн рублей предоставлен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», второй - 350 млн рублей по целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального значения». В ходе «Прямой линии» президент страны Владимир Путин обозначил, что необходимо усилить работу по приведению региональных дорог в нормативное состояние. Поэтому 350 млн рублей мы направили на ремонт региональных дорог, которые обеспечивают связь районных центров с городом Кировом, а также выход на соседние регионы. Всего за счет этих средств дополнительно будет отремонтировано 23,5 км региональных дорог.

В настоящее время работы ведутся на дорогах:

- Плотники - Вожгалы - Богородское - Уни в Богородском районе;

- Яранск - Кикнур - граница Нижегородской области в Яранском районе

- Киров - Советск - Яранск с подъездом к городу Яранск в Пижанском и Яранском районах.

На участках дорожники проводят фрезерование, укладывают новый асфальтобетон в два слоя, укрепляют обочины, ремонтируют съезды. Все работы ведутся согласно установленным графикам, сдать объекты в эксплуатацию планируется до 31 октября 2021 года.