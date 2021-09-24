«Так готовили мои бабушка и мама»: кировчанка поделилась рецептами солений

Огурчики получаются вкусные и хрустящие. Фото: Мария САУРОВА

С началом осени у хозяек начинается пора заготовок. Предлагаем нашим читателям несколько рецептов вкуснейших маринованных и соленых овощей.

Огурцы малосольные

Ингредиенты:

огурцы - 1 кг;

соль - 1 ст. л.;

сахар - 1 ч. л.;

чеснок - 3-4 зубчика;

укроп - 2 зонтика;

листья смородины - 2 шт.,

перец душистый - 2-3 горошины.

Приготовление

В целлофановый пакет кладем промытые огурцы, чеснок, травы и листья. Туда же добавляем перец, столовую ложку соли и чайную - сахара. Затем герметично закрываем пакет, встряхиваем и убираем в холодильник на 4-5 часов.

Огурцы маринованные с помидорами

Огурчики получаются вкусные и хрустящие. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты (на четыре литровые банки):

огурцы - 1 кг;

помидоры - 4 шт.;

морковь - 4 шт.;

лук репчатый - 4 шт.;

укроп - 8 зонтиков;

вода - 2 л;

соль (крупная, нейодированная) - 3 ст. л;

сахар - 7 ст. л;

уксус (9%) - 180 мл.

Приготовление

Лук нарезаем кольцами, каждую морковь делим на четыре части. В емкость плотно укладываем заранее вымоченные огурцы, по одному помидору, моркови, луковице и два зонтика укропа. Такую же процедуру повторяем с каждой банкой.

После чего готовим маринад. Для этого кипятим два литра воды, добавляем в нее семь столовых ложек сахара и три - соли, 180 мл уксуса.

Подготовленные овощи заливаем кипящим маринадом, закатываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом.

Квашеная капуста «По-деревенски»

Особенно хорошо квашенная капуста подойдет к вареному или жареному картофелю. Фото: Мария САУРОВА

Мария Саурова поделилась с читателями и рецептом квашеной капусты.

- Так всегда готовили мои бабушка и мама, - отметила автор книги «Вятская кухня». - Капуста получается хрустящей и с характерной кислинкой.

Ингредиенты:

капуста белокочанная поздних сортов - 5 кг (чистый вес капусты);

морковь - 1 кг;

соль - 100 г (крупного помола, нейодированная);

сахар - 30 г;

ягоды брусники/клюквы;

семена укропа или тмина.

Приготовление

Шинкуем капусту и мнем ее руками или деревянной толкушкой. Также измельчаем морковь. Выкладываем все в кастрюлю слоями. Каждый из них - солим, добавляем сахар и ягоды. Для вкуса кладем семена укропа.

Ставим капусту на 2-3 дня под гнет. Периодически протыкаем ее деревянной шпажкой, чтобы выпустить воздух при заквашивании. По истечение указанного срока пробуем на вкус и раскладываем в банки. Храним в прохладном месте.

Перед подачей капусту обычно заправляют подсолнечным маслом.

Салат из квашеной капусты с солеными огурцами

Салат из солений считается традиционным вятским блюдом. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

квашеная капуста - 200 г;

соленые огурцы - 1-2 шт.;

репчатый лук - 1 шт.;

растительное масло - 3 ст. л;

зелень;

ягоды клюквы или брусники.

Приготовление

В квашеную капусту добавляем нарезанные кружочками соленые огурцы и кольцами лук. Поливаем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Затем укладываем горкой, украшаем ломтиками огурцов, зеленью укропа или петрушки, ягодами клюквы или брусники.