«Так готовили мои бабушка и мама»: кировчанка поделилась рецептами солений

Огурчики получаются вкусные и хрустящие. Фото: Мария САУРОВА
С началом осени у хозяек начинается пора заготовок. Предлагаем нашим читателям несколько рецептов вкуснейших маринованных и соленых овощей.
Огурцы малосольные
Ингредиенты:
огурцы - 1 кг;
соль - 1 ст. л.;
сахар - 1 ч. л.;
чеснок - 3-4 зубчика;
укроп - 2 зонтика;
листья смородины - 2 шт.,
перец душистый - 2-3 горошины.
Приготовление
В целлофановый пакет кладем промытые огурцы, чеснок, травы и листья. Туда же добавляем перец, столовую ложку соли и чайную - сахара. Затем герметично закрываем пакет, встряхиваем и убираем в холодильник на 4-5 часов.
Огурцы маринованные с помидорами
Огурчики получаются вкусные и хрустящие. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты (на четыре литровые банки):
огурцы - 1 кг;
помидоры - 4 шт.;
морковь - 4 шт.;
лук репчатый - 4 шт.;
укроп - 8 зонтиков;
вода - 2 л;
соль (крупная, нейодированная) - 3 ст. л;
сахар - 7 ст. л;
уксус (9%) - 180 мл.
Приготовление
Лук нарезаем кольцами, каждую морковь делим на четыре части. В емкость плотно укладываем заранее вымоченные огурцы, по одному помидору, моркови, луковице и два зонтика укропа. Такую же процедуру повторяем с каждой банкой.
После чего готовим маринад. Для этого кипятим два литра воды, добавляем в нее семь столовых ложек сахара и три - соли, 180 мл уксуса.
Подготовленные овощи заливаем кипящим маринадом, закатываем банки крышками, переворачиваем вверх дном и укрываем одеялом.
Квашеная капуста «По-деревенски»
Особенно хорошо квашенная капуста подойдет к вареному или жареному картофелю. Фото: Мария САУРОВА
Мария Саурова поделилась с читателями и рецептом квашеной капусты.
- Так всегда готовили мои бабушка и мама, - отметила автор книги «Вятская кухня». - Капуста получается хрустящей и с характерной кислинкой.
Ингредиенты:
капуста белокочанная поздних сортов - 5 кг (чистый вес капусты);
морковь - 1 кг;
соль - 100 г (крупного помола, нейодированная);
сахар - 30 г;
ягоды брусники/клюквы;
семена укропа или тмина.
Приготовление
Шинкуем капусту и мнем ее руками или деревянной толкушкой. Также измельчаем морковь. Выкладываем все в кастрюлю слоями. Каждый из них - солим, добавляем сахар и ягоды. Для вкуса кладем семена укропа.
Ставим капусту на 2-3 дня под гнет. Периодически протыкаем ее деревянной шпажкой, чтобы выпустить воздух при заквашивании. По истечение указанного срока пробуем на вкус и раскладываем в банки. Храним в прохладном месте.
Перед подачей капусту обычно заправляют подсолнечным маслом.
Салат из квашеной капусты с солеными огурцами
Салат из солений считается традиционным вятским блюдом. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
квашеная капуста - 200 г;
соленые огурцы - 1-2 шт.;
репчатый лук - 1 шт.;
растительное масло - 3 ст. л;
зелень;
ягоды клюквы или брусники.
Приготовление
В квашеную капусту добавляем нарезанные кружочками соленые огурцы и кольцами лук. Поливаем салат растительным маслом и тщательно перемешиваем. Затем укладываем горкой, украшаем ломтиками огурцов, зеленью укропа или петрушки, ягодами клюквы или брусники.