«Я пишу только по впечатлению»: в Кирове открылась выставка художника Сергея Наймушина

На мероприятии поклонники смогли пообщаться с автором и получить каталог с его автографом. Фото: Анна МАМАЕВА

Сергей Наймушин с самого детства рисовал стенгазеты и портреты. Правда всерьез связать свою жизнь с искусством будущий художник не планировал. Окончив школу, он отправился работать токарем на завод. Позднее отслужил в армии, в ракетных войсках на Байконуре. Уже после службы Сергей Васильевич решил, что поступит в Вятское художественное училище. И действительно, молодой человек самостоятельно подготовился к экзамену и стал обучаться на отделении «Дизайн».

С 1981 года художник проживает в поселке Рудничном Верхнекамского района, куда его отправили по распределению. Много лет Сергей Наймушин является постоянным участником районных выставок. В сентябре картины мастера представили кировчанам в театре кукол имени А.Н. Афанасьева.

«Случайно увидели работы папы и предложили выставку»

По словам старшей дочери художника Оксаны Шевцовой, знакомство кировчан с творчеством Сергея Васильевича произошло благодаря удивительному совпадению. Семья мастера традиционно заказала подарочные календари с изображениями его картин к Новому году. Менеджер в типографии решила напечатать один экземпляр для себя. Именно его и заметили сотрудники кукольного театра.

Художник с дочерьми Оксаной Шевцовой (справа от мастера) и Ольгой Наймушиной. Фото: Анна МАМАЕВА

- Они случайно увидели работы папы и предложили выставку, - отметила Оксана Сергеевна. - Когда позднее мы развозили афиши нашего мероприятия, библиотеки имени Пушкина и Герцена также заинтересовались сотрудничеством с нами. Так что следующие выставки мы планируем устроить уже там. Тем более, что есть возможность проводить их параллельно, так как картин уже более ста.

Пока же зрители могут увидеть написанные художником пейзажи. Этот жанр занимает важное место в творчестве мастера. Сергей Васильевич старается передать в своих картинах всю красоту родной природы. Здесь и цветущие летние травы, и осыпанные золотом осенние деревья. Особое внимание художник уделяет изображению обитателей леса. Он часами наблюдает за животными, их повадками и переносит это на холст.

- Мой основной вид деятельности - это преподавание, - рассказал Сергей Наймушин. - Также у меня много увлечений: я охочусь, есть своя пасека. И пишу я только по впечатлению. То есть я действительно встретился с медведем, которого вы можете увидеть на картине. Или к примеру, лосиха… Я помню, как мы стояли и смотрели с ней друг на друга. Такая же история с лебедем. Я иду к себе на дачу и вижу - он в луже сидит.

Выставка картин Сергея Наймушина «Искусство видеть мир» будет работать до 10 ноября. Фото: Анна МАМАЕВА

Помимо пейзажей, Сергей Васильевич также пишет портреты и натюрморты. Увидеть другие работы кировские зрители смогут на следующих выставках, а также на сайте художника.

- Сегодняшнее мероприятие стало огромным стимулом для папы, - отметила его младшая дочь Ольга Наймушина. - Он пишет новые картины, у него горят глаза. Отец давно хотел провести эту выставку и, я думаю, что это только начало.

«Посвятил всю свою жизнь детям»

Ольга Сергеевна и Сергей Васильевич вместе преподают в Детской школе искусств поселка Рудничный. Художник обучает подрастающее поколение резьбе по дереву. На занятиях воспитанники получают не только практические навыки и технические приемы резьбы, но и развивают воображение, привыкают мыслить творчески. Многие подопечные мастера становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. Некоторые из них связали жизнь с искусством. Они продолжили обучение в вузах и стали дизайнерами, художниками, преподавателями.

Сергей Васильевич также увлекается резьбой по дереву и создает необычные скульптуры. Фото: naimuschinsergey.ru

- Раньше мне казалось несправедливым, что нужно было куда-то ехать по распределению и два-три года работать в районе, - поделился заслуженный художник РФ Андрей Широков на открытии выставки «Искусство видеть мир». - Но сейчас я понимаю, что благодаря этому такие люди как Сергей остались на этой земле. Он посвятил всю свою жизнь детям и их воспитанию.

Мастер в свою очередь поблагодарил Андрея Михайловича за поддержку в непростое для него время. Благодаря приезду Широкова в Рудничный Сергей Васильевич вновь ощутил прилив жизненных и творческих сил.

- Случилось так, что у меня умерла жена, и я находился в страшном трансе, - рассказал герой публикации. - Тогда Андрей приехал ко мне и мы с ним немного пописали, он меня взбодрил. Так, я потихонечку начал что-то делать. Огромное ему за это спасибо.

Андрей Широков поддержал мастера в непростое для него время. Фото: Анна МАМАЕВА

Старшая дочь Оксана Шевцова уверена, что впереди у художника долгие годы работы над картинами. По ее словам, Сергей Васильевич очень любознателен и всесторонне развит. Он постоянно изучает историю, стремится узнавать новое, что накладывает особый отпечаток на его творчество. Поклонники художника ощущают это и ценят его интерес к жизни.