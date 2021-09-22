За восемь дней до окончания командировки

В ноябре 2000 года Александр Леушин отправился в служебную командировку в Чечню.

В 1994 году российские войска вошли на территорию Чечни для восстановления конституционного порядка. После чего там начались полномасштабные боевые действия, которые продолжались почти десятилетие. И первая, и вторая кампания сопровождалась большими разрушениями и жертвами среди населения и военнослужащих. Из разных уголков страны в Чечню были командированы не только военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, но и работники прокуратуры. С биографией одного из них, старшего следователя Александра Леушина, мы хотим познакомить наших читателей. Александр Николаевич погиб в декабре 2001 года при исполнении своего служебного долга.

Александр Леушин родился 5 мая 1976 года в небольшом поселке Нагорск на берегу реки Вятки. Еще в школьном возрасте его заинтересовали гуманитарные науки и туризм. Первое увлечение позволило развить аналитический склад ума и наглядно-образное мышление, а второе - воспитать силу духа, терпение и упорство. Все эти качества во многом предопределили его будущий профессиональный путь.

На пятом курсе Уральской государственной юридической академии Александра Николаевича приказом Генерального прокурора РФ назначили на должность следователя прокуратуры города Новоуральска Свердловской области.

В июне 2001 года за образцовое исполнение служебных обязанностей Александру Леушину досрочно присвоили классный чин юриста первого класса.

Командировка в Чечню

В ноябре 2000 года Александр Леушин отправился в служебную командировку в Чечню. Обстановка в Грозном в тот период требовала от каждого из сотрудников прокуратуры, а особенно следователей, постоянной собранности, высочайшего профессионализма и хладнокровия. Каждый выезд на место происшествия являлся, по сути, боевой операцией из-за риска обстрела следственной группы. Более того, опасность представляло уже само по себе передвижение по городу.

Старший следователь прокуратуры (справа) вместе с сослуживцами.

- До апреля 2001 года до здания прокуратуры города, располагавшейся на территории комплекса правительственных зданий Чеченской Республики, сотрудники ведомства вынуждены были ежедневно ездить на работу из бывшей гостиницы «Арена». Именно там находился мобильный отряд МВД, который почти каждую ночь подвергался обстрелам со стороны боевиков, - вспоминали сослуживцы Леушина. - При этом путь от «дома» до работы у сотрудников прокуратуры пролегал по проспекту Победы, который неофициально прозвали «Большой фугасной улицей» в связи с еженедельными подрывами военной техники, транспортных средств с военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов.

Несмотря на тяжелейшие условия работы Александр Николаевич всегда был готов выехать на место происшествия, в каком бы из районов Грозного оно не находилось. В июне 2001 года за образцовое исполнение служебных обязанностей ему досрочно присвоили классный чин юриста первого класса.

Служебная командировка следователя должна была закончиться летом 2001 года. Однако он принял решение остаться в Чечне до конца года и завершить все дела.

8 декабря 2001 года

Вернуться домой уроженец Кировской области планировал 16 декабря. Именно этим числом датировался обратный билет, но судьба распорядилась иначе...

Утром 8 декабря 2001 года старший следователь Александр Леушин и криминалист Ахмет Хамзатов отправились к месту происшествия, расследуя похищение одного из местных жителей. Автомобиль двигался в составе колонны по Старопромысловскому шоссе, когда под ним разорвался радиоуправляемый фугас. Это был целенаправленный террористический акт.

- Сила взрыва оказалась такой, что служебный пистолет одного из погибших нашли в 350 метрах от места происшествия, - сообщали информагентства.

Александру Леушину было всего 25 лет…

- Он был одним из самых перспективных молодых специалистов, единственным сыном у родителей, которые в настоящее время проживают в Нагорске Кировской области, - отметили в прокуратуре.

Указом Президента РФ за проявленное мужество и героизм при исполнении своего служебного долга Александр Николаевич награжден орденом Мужества посмертно.

Материал подготовлен по информации прокуратуры Кировской области.