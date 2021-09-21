Виктор Бердинских: «Вдохновение - это смесь удачи, таланта, терпения и трудолюбия»

Виктор Бердинских рассказал нам о своей творческой и научной деятельности. Фото: предоставлено героем публикации

21 сентября в библиотеке имени Герцена состоится творческий вечер Виктора Бердинских «Путь историка», приуроченный к его 65-летию. Мы поговорили с известным ученым и писателем, нашим земляком.

Историю наш герой считает своим призванием. Ей он посвятил практически всю свою жизнь - с поступления на истфак Горьковского университета до настоящих дней. О себе он отзывается как о прирожденном историке. Местом для жизни и деятельности писатель выбрал родную вятскую землю, вернувшись сюда после окончания вуза в 1978 году. Молодой, любопытный и жаждущий открытий Виктор, по его словам, «стремился слегка встряхнуть Кировскую область, бывшую тогда застойным и провинциальным местом».

- У меня был так называемый комплекс Колумба - я хотел открыть что-нибудь замечательное, новое и неизвестное, - рассказывает писатель. - Я стал заниматься поисками темы и вышел на Ермила Кострова, вятского поэта и переводчика, жившего в XVIII веке. Выяснилось, что его подлинная дата рождения неизвестна. Надо заметить, что архив в Кировской области оказался богатейшим, прекрасно сохранившимся - хоть и не полностью: часть документов еще в советские годы сдали в макулатуру. Искать нужные сведения в бумагах - трудоемкий и сложный процесс, они не лежат на поверхности. Однако мне удалось разыскать метрическую книгу церкви, в которой были необходимые сведения.

Так на свет появилась статья о жизни вятского поэта, которая впоследствии превратилась в книгу-биографию. Именно это произведение и подтолкнуло Виктора Аркадьевича к писательской деятельности, став его успехом и дальнейшим двигателем.

- Мне хотелось докопаться, дойти до самой сути, - объясняет кировчанин. - В этой сфере необходимы интуиция и методичность.

Себя Виктор Бердинских считает одновременно и историком, и писателем. В «послужном списке» профессора не только исторические труды, но и художественные романы и повести. А началось все с поездки в Германию пять лет назад.

- Побывав во Франкфурте-на-Майне на книжной ярмарке в составе делегации, я сказал себе, мол, чем я хуже? Сказано - сделано! Вот уже полдесятка лет я пишу художественную прозу, - делится писатель. - Из изданных мне очень нравится мой роман «Русский немец», который одобрили и члены ПЕН-клуба (международная организация писателей, поэтов и журналистов - Ред.), в котором я состою. Это произведение и придало мне сил. Я понял, что я могу писать большие художественные вещи, и надо делать это, пока еще есть порох в пороховницах!

А вдохновение, по мнению Виктора Бердинских - это смесь удачи, таланта, терпения и трудолюбия.

- Я очень известный историк, мои книги пользуются популярностью в России, - делится профессор. - В 2000-е годы меня активно издавало лучшее нон-фикшн издательство в России, «НЛО». Я выступал в Москве с презентациями и семинарами и на одном из мероприятий познакомился с Андреем Битовым (писатель, поэт, сценарист - Ред.), с которым мы начали общаться. И как-то раз он заказал мне статью о своем четырехтомнике «Империя в четырех измерениях». Я написал огромный очерк, после которого меня пригласили в московский ПЕН-клуб, чьим президентом Андрей Битов как раз был в то время.

Является Виктор Бердинских и членом Союза писателей России. И с большим теплом отзывается о председателе регионального отделения - Ольге Леонидовне Юрловой.

- На ней держится весь наш кировский Союз писателей, - признается историк. - Она большой молодец и золотой человек. Очень помогает мне, и я безмерно благодарен ей за постоянную поддержку.

За свою жизнь Виктор Аркадьевич написал более 30 книг - как исторических, так и художественных, и за многие из них удостаивался признания на региональном и всероссийском уровне. Так, например, писатель является лауреатом Всероссийской премии имени Николая Карамзина.

- А за книгу «Дневник гимназистки» я получил премию имени Евгения Петряева, - вспоминает профессор. - Эта работа была очень сложной и долгой. Дневник действительно существовал, его вела одна барышня, жившая в Вятке какое-то время. Рукопись в начале 80-х годов попала к Александру Реве (вятский краевед-исследователь, поэт - Ред.). После смерти дневник остался лежать в его доме, а наследник, далекий от этих вещей, сдал все документы в комиссионный магазин, где я случайно нашел эту рукопись.

Восстановление недостающих данных и деталей стало трудоемким делом: историк искал родственников своей героини по разным городам и поднимал архивы. В итоге ему удалось восполнить все пробелы и превратить практически немую рукопись в роман.

Кировчанин 42 года преподавал в ВятГГУ, и только год назад распрощался с педагогикой. В настоящее время Виктор Аркадьевич занимается научной работой, совмещая ее с писательской деятельностью. По его словам, сочетать оба направления получается хорошо - одно помогает друг другу, подпитывает. Сейчас он работает над статьей о предпосылках устной истории.

- Есть история, основанная на документах, а есть основанная на живых рассказах, воспоминаниях, семейных преданиях… - говорит писатель. - И она восхищает меня. В 80-90-е года я очень много занимался устной историей, и моя эпохальная книга «Россия и русские» посвящена именно ей.

Напоследок Виктор Бердинских дал совет всем интересующимся писательской деятельностью:

- Пробуйте! Если у вас есть желание, которое не дает вам спать и заставляет вас творить, пишите и не зарывайте талант в землю. Получится - не получится, дело уже десятое. Не рискнешь - не узнаешь.

А мы пожелаем Виктору Аркадьевичу творческих успехов и новых книг!

КРАТКАЯ СПРАВКА

Виктор Аркадьевич Бердинских - российский писатель, историк, доктор исторических наук, профессор, автор 40 художественных и исторических произведений. Среди его трудов - научные работы по русской историографии, истории ГУЛАГа, Вятского края и Вятки. Заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ. С 1995 по 2009 годы работал завкафедрой истории и краеведения в ВятГГУ (ранее - Кировский государственный педагогический институт), до 2020 года - ее профессором.