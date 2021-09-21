Режиссер театра кукол: «Первая задача постановщика - найти общий язык с каждым актером»

Главный режиссер костромского театра кукол Михаил Логинов поставил в Кирове премьерный спектакль «Котенок по имени Гав». Фото: Предоставлено героем публикации

Каждому человеку приятно вживую увидеть игру актеров, оценить их талант, а также задуматься над поднимаемыми в спектакле вопросами и постараться найти на них ответы. За всем этим стоит человек, от работы которого и зависит то, насколько успешным окажется представление и завоюет ли оно любовь главного критика театрального искусства - простого зрителя. Наверное, все уже догадались, что речь идет о режиссере-постановщике.

С представителем этой интересной, но очень сложной профессии удалось пообщаться нашему корреспонденту. Главный режиссер костромского театра кукол Михаил Логинов рассказал о том, как возникла идея поставить в Кирове премьерный спектакль «Котенок по имени Гав» и почему его выбор пал именно на эту пьесу.

- Поставить спектакль в кировском театре кукол меня пригласила его главный художник, Анна Кривошеева, с которой мы знакомы достаточно давно, - пояснил Михаил Логинов. - Мы вместе уже воплощали задумки для костромского и воркутинского зрителя. Совместные работы получились, на мой взгляд, удачными, поэтому я с удовольствием согласился на ее предложение.

Выбор премьерного для кировского зрителя спектакля был осознанным и вполне объяснимым для режиссера. Новая, не до конца изученная пьеса с незнакомой труппой, да еще и в режиме сильного цейтнота, несла бы для мастера неоправданно высокие риски. Поэтому было принято решение остановиться на проверенной практикой постановке «Котенок по имени Гав».

- Благодаря тому, что мне уже известны тонкости и «подводные камни» произведения, добиться нужного результата было намного проще, - отметил режиссер. - Я думаю, все должно пройти хорошо.

Надо сказать, что Михаил Юрьевич после школы не сразу выбрал театр. Его первое образование - педагогическое. Получив диплом филолога, он пошел работать в школу, обучая детей стилистическим и грамматическим особенностям русского языка. Но тяга к искусству оказалась сильнее, и Михаил Логинов, отработав более 10 лет в Архангельском театре кукол, решил поступить в ярославский театральный институт на режиссерское отделение.

Михаил Юрьевич много лет выходил на сцену в разных ролях. Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Михаила Логинова, представителям этой профессии приходится сталкиваться с рядом трудностей. Первая из них- найти общий язык со всеми актерами трупы. У каждого из них свой взгляд на конкретный материал и на то, как все должно происходить. С их мнением нужно считаться, потому что в случае чего, именно артисты оказываются «крайними» и чувствуют на себе весь ужас зрительской критики. Поэтому при постановке спектакля необходимо применять педагогическую хитрость, создавая для актера впечатление, что та или иная идея зародилась у него.

По мнению режиссера, и с постановочной группой кировского театра кукол он неплохо сработался. Мы не могли не поинтересоваться у Михаила Юрьевича: собирается ли он посетить наш город еще и порадовать кировчан очередной интересной постановкой.

- Киров - особенный и привлекательный город, каких я еще не встречал, - поделился Михаил Логинов. - На Вятке живут добрые и отзывчивые люди, здесь свой неповторимый запах русской земли. Я бы с удовольствием приехал сюда еще. Однако одного моего желания недостаточно. Все зависит от того, есть ли потребность во мне у театра. Главное, чтобы совместные работы получались яркими, интересными и нравились публике.

Отметим, что Михаила Юрьевича знают во многих городах нашей страны не только как режиссера, но и как автора пьес и инсценировок. В их написании ему помогает первое образование: умение грамотно писать и структурировать текст и понимание детской психологии.

«Краткая справка»

Самые известные пьесы и инсценировки Михаила Логинова:

1. «Она вела танец» («Айседора Дункан сквозь легенду»).

2. «Мой маленький креольчик» (по песням А. Вертинского).

3. «Окассен и Николетта» (Песня-сказка из рыцарских времён).

4. «Хочу Луну!» («Принцесса на крыше»).

5. «Лысый лев» (по мотивам Спайка Миллигана).

6. «Басни дедушки Крылова».

7. «Чудо-зонтик».

8. «Рождество и муми-тролли» (по мотивам Т. Янссон).

9.«Финист ясный сокол».

10. «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (по М. Твену).

11. «Алые паруса» (по А. Грину).

12. «Про мышонка, про котенка, про бессонного ребенка» (по С. Маршаку).

Спектакли по ним ставились на театральных сценах Архангельска, Костромы, Волгограда, Оренбурга, Севастополя, Воркуты, Рыбинска, Сургута и Тулы.