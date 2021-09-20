«Выборы прошли чисто, открыто и прозрачно»: эксперт об итогах выборов в Кировской области

Было сделано все возможное, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательной кампании. Фото: предоставлено ЦУР Кировской области

19 сентября в 20 часов закончилось голосование на выборах в Госдуму РФ, областное Заксобрание и представительные органы муниципалитетов в Кировской области.

Было сделано все возможное, чтобы обеспечить честность и прозрачность избирательной кампании: на этих выборах было вдвое больше наблюдателей, чем в 2016 году - 5659 человек, установлены 949 камер на избирательных участках. Трансляция с них выводилась Штаб общественного наблюдения, который мог посетить любой желающий по предварительной заявке.

Член участковой избирательной комиссии в Ленинском районе Татьяна Кашина работала на выборах третий раз и отметила, что все проходило максимально честно.

- Было очень много наблюдателей, которые фотографировали все процессы - открытие, закрытие ящиков с бюллетенями, и т.д. Все действия также записывались на камеру - в общем, все прозрачно, - отметила женщина.

Большинство мандатов и в Госдуму РФ, и в Законодательное собрание Кировской области, получит партия «Единая Россия». «Единороссы» остались лидерами и по одномандатным округам, и по партийным спискам.

Эксперты отмечают, что подсчет голосов был напряженным по ряду участков шла жесткая борьба между представителями «Единой России» и «Справедливой России», а также ЛДПР и КПРФ.

Председатель Избирательной комиссии Кировской области Алексей Круглов сообщил, что серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров сообщил, что за три дня голосования в штаб поступило свыше 3 тысяч сообщений от наблюдателей с разных участков - они информировали о текущей ситуации, о работе избирательной комиссии, обеспеченности участка СИЗами, соблюдении эпидемиологических требований.

Руководитель Общественного штаба Насими Назаров сообщил, что за три дня голосования в штаб поступило свыше 3 тысяч сообщений от наблюдателей с разных участков. Фото: предоставлено ЦУР Кировской области

Также поступило 168 сигналов о вероятных нарушениях. Большинство из них не были серьезными и решались за несколько минут. Также были фейковые вбросы, которые оперативно «вычислялись».

Насими Назаров также рассказал, что за время голосования Общественный штаб посетили 73 жителя Кировской области. В том числе, приходили представители двух политических партий.

- Некоторые воспользовались системой отмотки видео назад, посмотрели, как проходило голосование на своих УИКах. Кто-то это делал из праздного любопытства, а кто-то хотел подтвердить или опровергнуть тот или иной факт, - рассказал руководитель Штаба общественного наблюдения.

Также Насими Назаров отметил, что выборы действительно прошли честно, открыто и прозрачно, о чем говорят итоги голосования.

А по его итогам, изменится структура политических сил. В состав Госдумы РФ войдет еще одна партия - «Новые люди». Они преодолели 5%-ный барьер и в ОЗС, как и Партия пенсионеров. Таким образом, в Заксобрании теперь будет представлено 6 партий (ранее – 4).