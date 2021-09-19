Коронавирус в Кировской области, последние новости на 19 сентября: как изменилось положение за неделю

К аппаратам ИВЛ пришлось подключить 26 жителей области, которые находятся в крайне тяжелом состоянии Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 13 по 19 сентября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 672 новых случая заражения COVID-19;

- 964 госпитализированных жителя области выписались с выздоровлением;

- 11 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 2875 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 149 пациента, 26 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечится 5333 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Несмотря на относительную стабильность, ежедневно выявляемых случаев заражения, количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, за последнюю неделю увеличилось. Это говорит о том, что нагрузка на медицинские организации вновь становится высокой.

Для того, чтобы избежать сильного подъема инфицирования и уберечь население, в регионе проводится массовая вакцинация не только от коронавируса, но и от сезонного гриппа. Поставить прививку можно как в медицинских организациях областного центра, так и в мобильных пунктах:

- У ТЦ «Леруа Мерлен» на улице Луганской 53 к.1. В выходные, 18 и 19 сентября, пункт будет работать с 10.00 до 14.00;

- На Театральной площади. Медицинская бригада находится здесь с 09.00 до 17.00 в будние дни и с 08.00 до 15.00 в выходные;

- На площади Маршала Конева. Вакцинироваться тут можно с понедельника по пятницу с 11.00 до 17.00, а в субботу с 10.00 до 14.00;

- В ТЦ «Jam Молл» на улице Горького, 5а. Получить защиту от опасной инфекции кировчане могут здесь с понедельника по субботу с 15.00 до 19.00;

- На площади у Филармонии по будням с 10.00 до 16.00.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Вакцинация поможет сформировать коллективный иммунитет и избежать введения новых ограничений.