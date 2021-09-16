В Яранском техникуме более 300 студентов получают обучение по востребованным специальностям

В учебном заведении уже второй год готовят будущих медицинских сестер. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев посетил с рабочим визитом Яранский технологический техникум. В учреждении студенты получают обучение по востребованным специальностям.

В учебном заведении более 300 студентов становятся специалистами в строительной и электромашиностроительной отрасли, изучают информационные системы, технологии общепита, собираются стать поварами и кондитерами. А с 2020 года здесь начали готовить будущих медсестер.

- В прошлом году мы получили лицензии на подготовку медицинских сестер и набрали первую группу 26 человек. Это направление подготовки оказалось востребовано у выпускников школ нашего и соседних районов, и в этом году мы вновь набрали группу. В настоящее время в техникуме на 1-м и 2-м курсах обучается 52 человека. Подготовлены два специальных кабинета, закуплено основное оборудование, учебная литература. Обучение по специальным предметам проводят 5 преподавателей-совместителей, в том числе сотрудники Яранской ЦРБ. На базе районной больницы осуществляется практическая подготовка студентов, - рассказал директор техникума Виталий Лобанов.

Так, среди студентов, помимо уроженцев Яранска, есть и кировчане, приехавшие изучить сестринское дело. Стоит отметить, что подготовка по медицинским специальностям в профессиональных образовательных учреждениях Кировской области организована с 2019 года. Обучение проходит на базе шести организаций, в том числе в Санчурске, Зуевке, Сосновке, Советске.

- Правильным считаю решение возродить подготовку фельдшеров и медицинских сестер в районах области. Это еще один шаг в решении кадрового вопроса, при том, что именно здесь есть высокий спрос не только на докторов, но и на средний медицинский персонал. Выпускникам школ комфортнее учиться в своем родном городе, а не уезжать в областной центр. Это также дает им возможность закрепиться на родине и остаться здесь работать в больницах. А может быть, кто-то из ребят в дальнейшем захочет получить высшее медицинское образование и вернуться в Яранск уже врачом, - отметил Игорь Васильев.