«Таких современных комплексов не много в стране»: в Кирове завершили реконструкцию Детской областной клинической больницы

Новые возможности медицинского учреждения главе региона Игорю Васильеву продемонстрировала главный врач Наталья Муратова. Фото: kirovreg.ru

В течение трех лет в Кирове в рамках национального проекта «Здравоохранение» проводилась реконструкция Детской областной клинической больницы. Об итогах работы и новых возможностях учреждения главе региона Игорю Васильеву и представителям медицинской сферы рассказала главный врач Наталья Муратова.

За три года здание Детской областной клинической больницы значительно преобразилось. Здесь надстроили три этажа над корпусом №1 и возвели два теплых перехода к другим стационарным отделениям. Благодаря реконструкции удалось расширить коечный фонд учреждения, а также создать единый Диагностический центр и современный операционный блок европейского уровня

За три года здание Детской областной клинической больницы значительно преобразилось. Фото: vk.com/medkirovru

- Итогом проделанной работы стало создание современного стационара с приемным отделением европейского типа, который подразумевает разделение потоков на экстренное, плановое и отдельный поток - для посетителей, - поделилась Наталья Муратова. - Движение пациентов будет выстроено по круговому принципу. Создан отдельный вход для пациентов с инфекционными заболеваниями, а также на первом этаже оборудована палата интенсивной терапии для оказания экстренной помощи.

Кроме того, на пятом этаже обновленного корпуса появился современный конференц-зал для проведения телемедицинских консультаций, который рассчитан на 50 мест.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев дал высокую оценку проделанной работе, отметив, что в настоящее время детская областная больница представляет собой современный медицинский комплекс мирового уровня.

- Огромное спасибо руководителю Детской областной больницы Наталье Геннадьевне Муратовой за работу, которую она проделала, - отметил глава региона. - Ей, врачу, хрупкой женщине пришлось стать строителем и, по сути, удалось создать новую детскую областную больницу, ни на день не приостанавливая оказание медицинской помощи. Думаю, самую объективную оценку дадут маленькие пациенты и их родители. Но должен отметить, что таких современных комплексов не много в стране.

В завершение визита Игорь Васильев отметил, что система детского здравоохранения - это основа благополучия подрастающего поколения. Правительство Кировской области будет и в дальнейшем всесторонне содействовать развитию медицинского учреждения.