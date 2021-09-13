Чем удивит Театр кукол в новом сезоне

Премьера спектакля «Котенок по имени Гав» состоится 2 октября. Фото: Алексей РОМАНОВ

В кировском театре кукол имени Александра Афанасьева состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового сезона.

- На предстоящий год намечены грандиозные планы. В нашем театре пройдет множество самых разных спектаклей, как уже всеми любимых, так и премьерных. Все сотрудники с трепетом готовятся к открытию нового сезона, чтобы вновь радовать зрителя интересными постановками, - поделилась планами директор театра, заслуженная артистка РФ Елена Одинцова.

Премьера спектакля «Котенок по имени Гав» состоится 2 октября. Фото: Алексей РОМАНОВ

Любопытно, что премьерный спектакль «Котенок по имени Гав» поставил главный режиссер костромского театра Михаил Логинов. По его словам, этот спектакль является уникальным, потому что поднимает вопросы, на которые нет очевидных ответов. Герои постановки заставляют зрителя задуматься: «что представляет собой жизнь - бесконечную войну и опасность или праздник».

- Для меня всегда интересно и радостно делать ремейк спектаклей, которые уже проверены временем, - подчеркнул Михаил Логинов. - Это позволяет опереться на уже существующий опыт, учесть то, что подсказал зритель и найти что-то новое в казалось бы неоднократно изученном материале. До премьерного показа, который пройдет 2 октября, очень важно найти общий язык с каждым актером и стать с ними одним слаженным механизмом.

Помимо спектакля «Котенок по имени Гав», в кировском театре кукол в этом сезоне будет еще немало премьерных постановок. Это - «Лис, который потерял цвет», «Вятка - Город Детства», «Кукольное шоу» и многие другие.

На пресс-конференции поговорили еще об одной особенности этого сезона: все большую популярность набирают «бейби»-спектакли.

- Они рассчитаны на самых маленьких зрителей, - отметил актер Владимир Хлопов. - Актеры театра кукол знакомят детей с искусством в игровой форме. Малыши с восторгом познают новое для себя, увлекаются и радуются общению с героями пьесы. Думаем, новый, 87-й сезон порадует и самых маленьких, и взрослых зрителей. А премьерные спектакли обязательно понравятся кировчанам.