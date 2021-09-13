В кировском центре образования «Агрополис» созданы все условия для всестороннего развития детей

Никита Рачеев: «Cегодня «Агрополис» - это «Город возможностей» для подростков и детей от 5 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Все понимают, что работать с детьми очень непросто. К каждому ребенку необходимо найти свой подход, заинтересовать его и помочь получить те знания и умения, которые пригодятся ему в дальнейшем. Для решения такой сложной, но необходимой задачи, на базе Вятского агротехнологического университета был создан центр непрерывного образования «Агрополис». «Комсомолка» пообщалась с его руководителем Никитой Рачеевым, и узнала, чем им удается заинтересовать своих воспитанников и выявить их скрытые таланты.

Сам центр создан сравнительно недавно - в 2019 году. Однако его открытие не стало спонтанным и неожиданным событием. Это структурное подразделение вуза можно назвать преемником существовавшего ранее «Центра карьеры и профориентации». Он помогал выпускникам академии освоить много дополнительных навыков и профессий, а также трудоустроится после обучения. Сейчас, конечно, это совсем другой формат.

- Сегодня «Агрополис» представляет собой «Город возможностей» для подростков и детей от 5 лет. Здесь организованы развивающие кружки и секции, работают клубы по интересам, где каждый ребенок может найти то, что ему по душе, - отметил руководитель Центра.

По словам Никиты Рачеева, главное преимущество «Агрополиса» - высокая компетенция его сотрудников. Среди них методисты-наставники, вожатые и педагоги, большинство из которых имеют ученую степень. Ко всем работникам предъявляются высокие требования. Самым важным качеством должна быть любовь к детям.

С ребятами работают педагоги университета, многие из которых имеют ученую степень. Фото: предоставлено героем публикации

Для того, чтобы каждый ребенок получал максимальную пользу от обучения, занятия проводятся небольшими группами - по 12 - 15 человек. Это позволяет наставникам более полно выявлять и раскрывать способности учеников.

- Приходя к нам, дети быстро увлекаются и адаптируются на новом для себя месте, - поделился Никита Рачеев. - Они выбирают кружки и секции по своим интересам. Ребята занимаются музыкой, танцами, живописью, 3D моделированием и даже учатся конструировать роботов.

Во время занятий дети становятся полноправными участниками научных экспериментов. Фото: предоставлено героем публикации

При выборе ребенком того или иного кружка, сотрудники центра прислушиваются к мнению родителей, находясь с ними в постоянном диалоге. Они проводят постоянные консультации как по телефону, так и в формате личных встреч.

Добавим, что помимо развивающих программ, в центре непрерывного образования дети могут планомерно и качественно подготовиться к школе и сдаче ЕГЭ. Для этого в «Агрополисе» также созданы все необходимые условия.