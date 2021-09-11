«Красивый мужчина Ленечка!»: на «Поле чудес» бабушка из Кирова покорила Якубовича молодостью и харизмой

Кировчанка поразила харизмой знаменитого телеведущего. Фото: Екатерина Чернуха

Традиционно в эфире Первого канала сегодня, 10 сентября, в пятницу вечером показали капитал-шоу «Поле чудес». В первом туре приняла участие наша землячка, жительница Кирова Елена Овечкина. Несмотря на то, что кировчанка не попала в финал шоу, Елена покорила зрителей и ведущего Леонида Якубовича непосредственностью, обаянием, яркой внешностью и харизматичным характером. Подробности расскажет «КП-Киров».

Компанию жительнице Вятки составили участники из Читы и Чебоксар. Задание было таким: в сентября 1712 года в Англии начал работать первый консервный завод. Именно этому поводу была посвящена телепередача. Изготовление цукатов тоже является способов консервирования. Раньше в России цукаты называли киевским сухим вареньем. А как ещё? Крутим барабан!

- Буква «А», - назвала с порога первая участница Елена Овечкина. И угадала! Причём сразу три буквы «а» оказалось в загаданном слове. - Я приехала с Вятки, с города Кирова, - заявила Елена. - У меня есть две дочки, две внучки, любимый мужчина, родители, любимая работа, я работаю в энергетике. Я очень счастливая женщина!

Леонид Якубович сразу же засомневался в словах Елены, он не мог поверить, что молодая и красивая женщина может быть бабушкой.

- Вот вы поверите, что она бабушка? - Обратился к участнику из Читы ведущий. - Я не верю.

На втором круге Елена заявила, что приехала с подружками, на сцене студии выступил местный вокальный ансамбль. Якубович слушал, одобрительно качал головой и закручивал усы: «Молодцы, девочки»!

Во второй раз Елена не угадала правильную букву: «рэ», сказала участница. Третий круг «бабушка с Вятки» решила начать с подарков: «из рукава» кировчанка достала вятский квас и шоколадный вариант бюста огро-о-омной дымковской игрушки.

- Вятка богата мастерами, - сказала Елена Анатольевна, дополнительно вытаскивая из закромов рубашку-вышиванку, лапти из бересты и берестяную кепку. И своими руками надела всё вятское богатство на весьма довольного Якубовича. - Буква «сэ». - Опять неверно!

В результате первый финалистом ток-шоу стала участница из Чебоксар. Она поставила точку в слепом угадывании букв и назвала правильный ответ: балабушка. Но именно Елене Анатольевне дали последнее слово в эфире рядом с ведущим с барабаном.

- Друзьям и родственникам, всем, кого я знаю, передаю пламенный привет. Всех люблю! Моя мечта сбылась, рядом со мной красивый мужчина - Лёнечка! - Елена Анатольевна не раз обняла ведущего, чем несомненно осчастливила его многократно.