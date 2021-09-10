Губернатор Кировской области Игорь Васильев поддержал акцию «Сохраним лес»

По словам главы региона, в этом году, когда леса во многих регионах уничтожены пожарами, значимость восстановления насаждений невозможно недооценивать. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 10 сентября, в Рубежницком лесничестве Кировской области прошла акция «Сохраним лес». На мероприятии присутствовал губернатор Игорь Васильев, а также представители профильных министерств. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Каждый год в нашей области восстанавливается около 37 тысяч гектаров. За последние несколько лет Кировская область достигла 100% показателя отношения площади восстановленных лесов к вырубленным, погибшим и поврежденным насаждениям. Очень радостно, что эта тенденция стала уже доброй традицией, - отметил Игорь Васильев.

По словам губернатора, в этом году, когда леса во многих регионах уничтожены пожарами, значимость восстановления насаждений невозможно недооценивать. Жители области не должны оставаться равнодушными и сделать все возможное для сохранения окружающей природы.

Акция «Сохраним лес» продолжается уже третий год. Только в этом сезоне на территории Богородского района планируется посадить 4 тысячи саженцев сосны.

По мнению заместителя руководителя Рослесхоза Александра Агафонова (нашего земляка, уроженца Богородского района - Ред.), нужно четко понимать, какое природное наследие мы передадим нашим потомкам. Лес - это наше богатство и нужно стараться сохранить его в первозданном виде.

Добавим, что сохранение и восстановление лесов является одним из направлений национального проекта «Экология», который успешно реализуется на территории Кировской области.