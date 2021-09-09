Хорошую реализацию нацпроектов в Кировской области отметили на федеральном уровне

В 2021 году в нашем регионе очень высокими темпами идет ремонт дорог. Фото: kirovreg.ru

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в нашем регионе хорошо реализуют нацпроекты, и похвалил Игоря Васильева за проделанную работу.

На заседании обсудили вопросы строительства жилья, ремонта дорог, благоустройства территорий, расселения аварийного жилья в рамках нацпроектов.

- Кировская область показывает хорошую динамику по вводу жилья - плюс 33% к плану. Также выше средних показателей по стране регион реализует программы по ремонту дорог. В рамках плановых показателей реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Программа переселения из аварийного жилья в регионе идет неплохо. Хочу выразить благодарность губернатору Кировской области Игорю Васильеву за работу, - сказал Марат Хуснуллин.

Отметим, что в 2021 году в нашем регионе очень высокие темпы ремонтных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу сезона в нормативное состояние планируется привести более 250 км автомобильных путей. Сейчас основной объем работ завершен.

- Благодаря продуктивной подготовке к дорожному сезону 2021 года (отбор улиц для ремонта, подготовка документации, отбор подрядных организаций) удалось своевременно приступить к ремонту дорог. На опережающие темпы достижения целей проекта Кировская область дополнительно получила 680 млн рублей из федерального бюджета. В результате впервые за все время реализации приоритетного и национального проекта объем средств составил 3,5 млрд рублей, - отметил губернатор Игорь Васильев.

В рамках другого нацпроекта, «Жилье и городская среда», в регионе планируют благоустроить не меньше 66 общественных пространств и 72 двора. К примеру, в Зуевке к детсаду «Родничок» проложили тротуары. В парке 60-летия города Луза появились фонари, скамейки, урны, качели. А в Мурашах благоустроили территорию центра культуры и досуга «Феникс», установив освещение и отремонтировав сцену.

Стоит заметить, что этот нацпроект подразумевает собой и переселение кировчан из аварийного жилья. В его рамках в 2021 году в регионе строятся семь многоквартирных домов. Один из них, в Опарино, уже ввели в эксплуатацию.