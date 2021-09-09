Предложение Игоря Васильева по капремонту общеобразовательных школ поддержали на федеральном уровне

Речь об этом шла на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев, являясь руководителем рабочей подгруппы Госсовета по направлению «Образование» выступил с предложением: включить общеобразовательные школы в программу капитального ремонта. Данную инициативу высоко оценили на федеральном уровне. В частности речь об этом шла на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- После одобрения программы мы вместе с коллегами из партии, министерств просвещения и строительства России включились в работу по ее подготовке и дальнейшей реализации. По просьбе Минпросвещения Российской Федерации наша комиссия Госсовета собрала предложения от разных регионов. После чего они были направлены в профильные министерства. Среди самых важных инициатив можно отметить: ремонт инженерно-технических сетей, которые выходят за границы зданий школ, но принадлежат им и расположены в пределах земельных участков организаций. Кроме того, предложено убрать ограничения на использование субсидий для ремонта зданий сельских образовательных учреждений, в которых по нацпроекту проведен или запланирован ремонт только спортивных залов, - сказал Игорь Васильев.

По словам губернатора, в Кировской области идет активная подготовка по реализации этого проекта. Уже определены 16 общеобразовательных учреждений, которые первыми войдут в программу в следующем году. Кроме того, сейчас идет работа по определению, какие школы будут дополнительно включены в проект с 2023 года.

Кроме того, Игорь Васильев поддержал идею руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой - провести конкурс лучших проектов капремонта школ. По мнению губернатора, это позволит создать банк лучших практик, на которые смогут ориентироваться все регионы.

Во время заседания вице премьер России Марат Хуснуллин также высоко оценил реализацию нацпроектов на территории Кировской области.