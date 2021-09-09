В автопарк кировской Больницы скорой помощи передали 25 новых машин

Глава региона Игорь Васильев передал учреждению семь «ГАЗов» и 18 «УАЗов». Фото: kirovreg.ru

Автопарк кировской Больницы скорой медицинской помощи пополнился новыми машинами. 25 автомобилей - семь «ГАЗов» и 18 «УАЗов» - учреждению передал глава региона Игорь Васильев.

- Мы видим, что машины оснащены по последнему слову техники с дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, здесь можно произвести все неотложные действия. Сейчас автопарк Единой службы скорой медицинской помощи соответствует всем современным стандартам. Это гарантия того, что помощь будет оказана вовремя и на очень высоком уровне, - подчеркнул губернатор.

У всех автомобилей имеется современное медицинское оборудование с отличительной особенностью: оно легко снимается. То есть с его помощью можно спасать пациентов в том числе и снаружи салона машины - на дому, в больнице или общественном месте, в зависимости от ситуации.

Машины оснащены современным медицинским оборудованием, с помощью которого можно спасать пациентов как внутри, так и снаружи салона. Фото: kirovreg.ru

- В нашем регионе организовано четкое взаимодействие между скорой помощью и лечебными учреждениями, определена конкретная маршрутизация пациентов по профилям: от сердечно-сосудистых заболеваний до акушерства и гинекологии. Сейчас старшему врачу и фельдшеру скорой помощи не приходится запрашивать наличие мест в лечебных учреждениях. Они просто сообщают в приемные отделения, что к ним направляется бригада с пациентом, - рассказал Сергей Одношивкин, главврач Станции скорой медицинской помощи.

Созданная в нашем регионе Единая служба скорой помощи является образцом для других субъектов Российской Федерации. Ее главные преимущества - единство управления, скоординированность работы и четкость принятия решений, что обеспечивает качественное и своевременное оказание медицинской помощи пациентам.