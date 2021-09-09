Кировский косметолог: «Ведите здоровый образ жизни»

Косметолог Светлана Усатова считает: важно подходить к проблеме клиента комплексно. Фото: предоставлено героиней публикации

Во всем мире 9 сентября отмечается День красоты. В преддверии праздника мы решили пообщаться с профессионалом, который работает в этой сфере и создает кировчанкам тот имидж, которого они достойны.

Мы поговорили с кировским косметологом Светланой Усатовой о том, как представители профессии делают наших дам гораздо привлекательнее и что им в этом помогает.

- Индустрия красоты меня интересовала всегда, - говорит Светлана. – Было желание как можно дольше не стареть. И, получив медицинское образование, хотелось все узнать изнутри этой кухни. Эта сфера мне очень нравится и у меня огромное желание - помогать людям становиться красивее и моложе. Профессиональный косметолог, по моему мнению, - работник индустрии красоты, который должен иметь диплом государственного образца и постоянно проходить курсы повышения квалификации. При этом важно подходить к проблеме клиента комплексно: полностью собирать анамнез. Для получения нужного результата мы должны понимать, какой образ жизни ведет обратившийся к нам человек, что входит в рацион его питания, есть ли у него хронические заболевания и какие средства он применят для ухода за собой в домашних условиях.

Хорошему специалисту виднее с чего и чем нужно начинать лечение. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Как отмечает косметолог, несмотря на то, что клиенты разные, все хотят «вау эффект». Но приходится объяснять, что чудес не бывает. Хорошему специалисту виднее с чего и чем нужно начинать лечение. Необходимо все компетентно, профессионально и главное доступно объяснить клиенту. Тогда в дальнейшем никаких лишних вопросов уже не возникает.

Светлана Усатова подчеркнула, что важно учитывать возрастные особенности обратившихся за помощью к косметологу клиентов.

- У молодежи основная проблема - прыщи, угри, жирная, тусклая кожа, - поясняет косметолог. - Люди старше 30 лет стараются скрыть первые признаки старения: намечающиеся морщинки, пигментацию. А те, кому за 40 жалуются на изменение овала лица и уже глубокие морщины.

Важно учитывать возрастные особенности обратившихся за помощью. Фото: Мария ЛЕНЦ

Косметолог объясняет, что устранить сразу все проблемы не получится даже при применении самых современных и эффективных технологий и разработок. Помимо курса процедур у косметолога, нужен качественный постоянный домашний уход.

- Для достижения лучшего результата и действительно «сногсшибательного эффекта» необходимо учитывать индивидуальные особенности, отмечает Светлана Усатова. - Это возраст, оттенок кожи человека и его склонность к загару, а также ее тип: жирная, нормальная, сухая; натуральный цвет волос, бровей и глаз. Важно понимать состояние и тип старения кожи. Вот от этого и нужно отталкиваться, что в данный момент ей не хватает и какими средствами будем работать.

Профессиональный работник индустрии красоты должен иметь диплом государственного образца и постоянно проходить курсы повышения квалификации. Фото: предоставлено героиней публикации

Светлана говорит, что с каждым годом все чаще к услугам косметологов обращаются не только женщины, но и мужчины. Представители сильного пола предпочитают процедуры, направленные на очистку и омоложение кожи лица, рук, ног и живота. Это различные виды массажа, инъекции, ультразвуковое и механическое воздействие, маски, пилинг, другие комбинированные методы ухода и даже фракционная мезотерапия (метод введения медикаментов под кожу в очень низких дозах с целью получения лечебного эффекта за счет действия вводимых медикаментов и эффекта стимуляции биологически активных точек и рефлексогенных зон кожи - Ред.).

- Для поддержания своей красоты и молодости важно заниматься профилактикой, - говорит косметолог - Во-первых, ведите здоровый образ жизни. Обязательно соблюдайте режим сна, учитывайте рекомендации по правильному рациону питания и не забывайте о физических нагрузках. Во-вторых, домашние процедуры должны приносить отличный эффект - покупайте качественные средства по уходу за собой. Не забывайте и о защите от солнечных лучей. Курению и алкоголю - полный запрет. А вот косметолога нужно посещать регулярно.

Кабинет косметолога нужно посещать регулярно. Фото: предоставлено героиней публикации

ВАЖНО

Косметолог Светлана Усатова дала нашим читателям несколько рекомендаций:

1. Раз в 4-8 месяцев вводить ботокс.

2. Два раза в год делать пилинг.

3. Применять мезотерапию и биоревитализацию.

4. Использовать косметические средства, в которых есть витамины А (ретинол) и С, пептиды, антиоксиданты и AHA-кислоты.

Это все реально работает и помогает выглядеть сногсшибательно.