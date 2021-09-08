Игорь Васильев: «Главная цель - сделать медицинскую помощь комфортной»

Игорь Васильев оценил преображения в Больнице скорой помощи после ремонта. Фото: kirovreg.ru

В кировской Больнице скорой медицинской помощи провели капитальный ремонт. В краткие сроки в учреждении реконструировали приемный покой, провели восстановительные работы в хирургическом корпусе и организовали современные операционные. Конечный результат показали губернатору Кировской области Игорю Васильеву.

- Совсем недавно, в мае, мы встречались здесь, чтобы оценить проводимые преобразования. Я вижу, что все поручения выполнены качественно и в срок. Сегодня мы встретились в абсолютно иной, обновленной обстановке. Здесь созданы хорошие условия для пребывания пациентов и работы сотрудников, – сообщил глава региона. - Поскольку учреждение работает на оказание экстренной помощи, очень важно, чтобы пациенты были уверены, что здесь им окажут качественную современную медицинскую помощь в соответствии с утвержденными порядками и сроками.

Качество выполненных работ отметил и Согомон Аракелян - главврач горбольницы №5, практикующий хирург. По его словам, ремонты выполнили на совесть, в соответствии с современными технологиями. В таких условиях приятно работать, и это поможет привлечь новых специалистов.

Больница скорой медицинской помощи - уникальное учреждение, в котором лечат пациентов как из города, так и из районов области. Врачи работают по профилям урологии, колопроктологии, хирургии, акушерства и гинекологии, оказывая помощь круглосуточно.

- Главная цель всех преобразований - сделать медицинскую помощь комфортной, не уступающей современным мировым стандартам, - подытожил Игорь Васильев. - Наша команда врачей успешно справляется с поставленными перед ними задачами, и я искренне благодарю их за проделанную работу.