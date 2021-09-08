Кировчанин о полярных экспедициях: мы изучаем, как меняется климат Земли

Захар Акулов рассказал, как во время его зимовки на станции «Беллинсгаузен» 1 июня полярники решили устроить праздник для чилийских детей. Фото: предоставлено героем публикации

Лето в текущем году в Кировской области выдалось очень жарким. Несколько раз столбики термометров доходили до рекордных отметок. Но при этом практически все районы пострадали от ураганов, смерчей и града. И такая картина наблюдается не только в нашем регионе. Кардинальные изменения климата наблюдаются по всей планете. Какие процессы происходят на Земле и что вызывает погодные аномалии пытаются выяснить ученые всего мира. Свой вклад в изучение современных природных явлений и анализ тех, что происходили ранее вносят и кировчане. Напомним, на страницах кировской «Комсомолки» (номера от 24.03.2021 г. и от 19.05.2021 г.- Ред.) мы уже рассказывали о нашем земляке Захаре Акулове, который не раз побывал на зимовках в Антарктиде. Одна из задач таких экспедиций - изучение состава льда, возраст которого насчитывает много миллионов лет. Это помогает понять, какие процессы влияли на климат нашей планеты задолго до появления на ней людей.

На расстояния в пять-десять километров отправляются на снегоходах, на более дальние - на тягаче. Фото: предоставлено героем публикации

«НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ДЛЯ МНОГИХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ»

Во время своего отпуска между экспедициями Захар Акулов зашел к нам в редакцию, чтобы рассказать о некоторых особенностях прошедших зимовок и поделиться дальнейшими планами.

Разговор мы начали как раз с температурных показателей: насколько их значения в Антарктиде отличаются от тех, к которым мы привыкли в Кирове.

- Во время зимовки очень низкие температуры бывают: до -70 градусов, - пояснил Захар. - Очень сложно адаптироваться, особенно тем, для кого экспедиция первая. Из-за низкого содержания кислорода в воздухе, сатурация (показатель, определяющий уровень насыщения крови кислородом - Ред.) у многих не выше 86. А врачи говорят, что при таком значении уже нужна искусственная вентиляция легких. Это в период пандемии многие переболевшие коронавирусом успели на себе почувствовать. А полярники в таком состоянии работают. Те, кто по второму-третьему разу приезжает, уже легче переносят такие холода.

Как рассказал Захар Акулов, столь сильные морозы приходится переживать не все время, пока длится экспедиция. В сезон гораздо теплее: всего -30 -40 градусов. Именно в это время на станции идет активная работа. Полярники выезжают на буровые, где берут пробы льда для изучения его состава. На расстояния в пять-десять километров отправляются на снегоходах, на более дальние - на тягаче. В разных точках лед отличается по возрасту и составу. Определив эти показатели, можно узнать с какой периодичностью меняется климат на Земле и какие процессы в это время происходят.

- Работать на антарктической станции сложно, но наши изыскания очень нужны и важны для многих областей науки, - отметил полярник. - Поэтому исследования будут продолжаться. Сейчас готовится новая экспедиция. В этот раз я уже поеду в качестве начальника станции «Восток». Уже начал набирать штат. Пока вакантны должности электрика и повара.

Изучение изменений климата - одна из важных задач антарктических экспедиций. Фото: предоставлено героем публикации

- Какие требования к претендентам?

- Мужчины, от 40 до 60 лет, с хорошим здоровьем, желательно служившие в армии. Конечно, имеющие соответствующую специальность и стаж работы по этой профессии. Важно: наличие действующего загранпаспорта.

- А какие еще специалисты нужны на антарктических станциях?

- На «Востоке» работают начальник станции, начальник и механик ДЭС, электрик, механик-водитель, он же специалист по взлетной полосе (на бульдозере расчищает станцию от снега, а перед полетами укатывает полосу тягачом), геофизик-магнитолог, риометрист, озонометрист, метеоролог, радист, повар и врач.

ТОРТ ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ И СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ ЧИЛИ

- А какие качества учитывают, выбирая начальника станции?

- Обычно кого-то из состава предыдущей зимовки рекомендует ее руководитель. Профессия значения не имеет среди начальников были и врачи, и повара. Главное, чтобы человек сумел правильно подобрать людей и сделать так, чтобы зимовка прошла спокойно, ничего не случилось. Важно, чтобы участники экспедиции не только отлично владели своей профессией, но и были психологически готовы взаимодействовать с остальными в любых, даже экстремальных условиях. Когда приходится длительное время общаться только с ограниченным кругом лиц, каждый старается найти для себя какую-то отдушину. Одни занимаются любимым делом, другие книги читают, третьи сериалы смотрят. В свободное время можно с разрешения начальника станции сходить на рыбалку с удочкой. Главное, чтобы люди от своих занятий получали удовольствие и психологическую разгрузку.

Наблюдение за представителями фауны - одно из развлечений для участников зимовок. Фото: предоставлено героем публикации

Захар поведал и о совместных развлечениях полярников. Оказывается, и в суровых условиях Антарктиды люди устраивают капустники и веселые розыгрыши. И отмечают дни рождения по всем правилам: для именинника пекут торт и накрывают праздничный стол.

А во время его зимовки на станции «Беллинсгаузен» 1 июня полярники решили устроить праздник для чилийских детей (расстояние от Антарктиды до Южной Америки всего 1000 км - Ред.). Члены экспедиции подготовили 2-часовое кукольное представление на испанском языке. Кукол сделали из упаковочных материалов: бумаги, картона, ДСП, ткани. Ребятишкам спектакль очень понравился.

Мы, конечно, поинтересовались: неужели на станции все владели испанским языком.

- Просто у нас один из членов команды владел испанским, - улыбнулся Захар. - Он перевел русскую сказку и написал всем на листочках слова. А дальше мы их просто читали.

В заключение нашей беседы Захар Акулов еще раз подчеркнул значимость антарктических экспедиций для понимания климатических изменений, которые происходят на нашей планете. И добавил, что самое важное в таких экспедициях:

- Если скучная зимовка, значит, все хорошо. Значит никаких внештатных ситуаций не было: никто не умер, не травмировался, техника из строя не выходила.

Пожелаем полярникам таких экспедиций. Пусть они будут в целом будут «скучными», но для каждого члена команды очень интересными и полезными.