В Уржумском районе из аварийного жилья расселили 60 человек

Два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья построили в селе Буйское Уржумского района. Фото: kirovreg.ru

В Уржумском районе построили два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Оба здания возвели в селе Буйское, на улице Курортной. С жителями новых квартир встретился губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- С 2019 года переселение граждан из аварийного жилья в Кировской области ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», обозначенного президентом Владимиром Путиным одним из приоритетных направлений развития страны. До 2019 года аварийные дома расселялись в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда». Именно по нашей областной программе и построены два новых дома в Буйском. Это современное жилье, квартиры были сданы с хорошим ремонтом, и люди, которые раньше жили в аварийных домах, получили комфортные квартиры, - отметил губернатор Игорь Васильев.

В 26 новеньких квартирах поселились 60 жителей. Еще два помещения оставили для молодых специалистов-бюджетников. Одно из них займет врач, второе - учитель средней школы Буйского.

- В старом доме не было ни воды, ни канализации, ни газа. Сами представляете, что такое воду носить и греть. А теперь у нас очень хорошая новая квартира, благоустроенная, теплая. Мы очень довольны, - сказала жительница нового дома Светлана Коростелева.

Отметим, что до конца этого года в Кировской области планируется построить еще семь многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Их возведут на территории Зуевского, Опаринского районов, Вахрушевского городского поселения Слободского района и города Кирова. Кроме того, в этих же целях власти закупят квартиры в Кирсинском, Мурашинском, Уржумском городских поселениях, Просницком сельском поселении, Зуевском и Оричевском районах и Котельниче.