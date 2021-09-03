Игорь Васильев и первые лица Кирова почтили память погибших в 76 годовщину победы

Представители власти Кировской области возложили цветы к Вечному огню. Фото: kirovreg.ru

В пятницу, 3 сентября, в Кирове прошло памятное мероприятие, приуроченное 76 годовщине победы во Второй мировой войне. На нем присутствовал губернатор Игорь Васильев, а также первые лица города и области. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Во время войны многие люди потеряли своих родных и близких, пропали без вести и погибли от голода, - отметил глава региона в своей речи. - Именно поэтому нам особенно важно сегодня ценить мирное небо над головой и предоставленную возможность каждому человеку жить и развиваться в современных условиях. Мы должны не только сохранять память об этой победе, но и передавать эти знания подрастающему поколению. Выражаем глубочайшую благодарность всем, кто создавал своими руками эту Великую Победу, за их мужество и героизм! Низкий поклон нашим ветеранам.

В храме Веры, Надежды, Любови и матери их Софии прошла заупокойная лития по погибшим воинам, которую провел Митрополит Вятский и Слободской Марк

- Та великая победа далась нашему народу неимоверными усилиями. Предки ковали ее не только на полях сражений, но и в тылу, - подчеркнул Митрополит.

Отметим, что 3 сентября в Кировской области проходят также мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во время онлайн-акции «Вместе против террора» жители региона публиковали в своих социальных сетях фотографии и видеоролики, посвященные дружбе народов самых разных национальностей. В общеобразовательных школах состоялись классные часы, направленные на формирование чувства патриотизма среди детей.