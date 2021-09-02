Хренодер, луковники и пирог с картошкой: рецепты согревающих сезонных блюд

Простое, но вкусное блюдо оценят любители картофеля. Фото: Александр БЫКАСОВ

В сентябре наши предки праздновали Луков день. Жители повсеместно убирали репчатый лук, начинали торговать им на базарах. Девушки заплетали из растения косы и подвешивали их к потолку - для дальнейшего хранения. На Вятке к 20 сентября из лука готовили разнообразные блюда. Предлагаем вам рецепт одного из них.

ЛУКОВНИКИ

Ароматным пирогом с картофельной начинкой можно порадовать гостей. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА

Ингредиенты:

- молоко - 1 стак.;

- прессованные дрожжи - ½ упаковки;

- яйцо - 2 шт.;

- сливочное масло - 1 пачка;

- сахар - 3 ст.л.;

- соль;

- репчатый лук - 1 кг;

- растительное масло,

- черный молотый перец.

Приготовление:

Добавляем в подогретое молоко измельченные дрожжи и сахар. Ставим его в теплое место на 15-20 минут, накрываем полотенцем.

В опару кладем растопленное сливочное масло, щепотку соли, яйцо. В получившуюся массу засыпаем муку. Затем замешиваем тесто и оставляем на 30 минут в тепле.

В это время готовим начинку: лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле, пока он не станет мягче. Солим и перчим.

Формируем пироги и выкладываем на противень. Смазываем луковники взбитым яйцом, ставим в разогретую до 180 °С духовку. Выпекать нужно в течение 30 минут.

КАРТОФЕЛЬНИК

Ароматным пирогом с картофельной начинкой можно порадовать гостей. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА

Крестьяне особенно любили Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября. Встречали праздник урожая наши предки широким хлебосольством. По обычаю в этот день все родные и знакомые ходили в гости к новобрачным, чтобы «поучить их уму-разуму». Молодая хозяйка готовила особый круглый пирог: «К нашей хлеб-соли милости просим!».

Кстати, на Вятке почти у любой выпечки было свое неповторимое название. Например, небольшой пирог называли ласково «алябушем» или «балябушем». Выпечку, которую брали в дорогу - подорожником. Автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с читателями постным рецептом пирога-картофельника.

Ингредиенты:

- вода теплая - 0,5 л;

- дрожжи - 11 гр;

- растительное масло - 100 гр;

- сахар - 3 ст.л.;

- мука - 400 гр;

- картофель - 500 гр;

- лук репчатый - 3 шт;

- соль - ½ ч.л.;

- перец черный молотый.

Приготовление:

В теплую воду добавляем дрожжи и сахар. Ставим в теплое место на 15-20 минут, накрываем полотенцем.

Затем в опару вливаем растительное масло и щепотку соли. Все перемешиваем и всыпаем муку - уходит примерно 400-500 гр. Делаем тесто и оставляем на 30 минут в теплом месте.

Переходим к начинке. Шинкуем репчатый лук, кладем на сковороду, солим, перчим и пассеруем 5 минут. Даем поджарке остыть. Отвариваем картофель в течение 10 минут до полуготовности, остужаем, нарезаем кубиками.

Смешиваем картофель с луком, если требуется солим начинку дополнительно. Затем формируем пирог и красиво защипываем бортики пирога. Ставим в духовку на 25-30 минут при 180 °С.

ХРЕНОДЕР «ВЯТСКИЙ»

Особенно хорошо подавать хренодер к горячему супу. Фото: Мария САУРОВА

Трудно представить вятскую кухню без хренодера. По словам Марии Сауровой, он вносит в блюда несомненный колорит.

Ингредиенты:

- помидоры - 3 кг;

- корешки хрена - 300 гр;

- очищенный чеснок - 1 стакан;

- уксус 70% - 1 ст.л.;

- соль - 2-3 ст.л. по вкусу.

Приготовление:

Промытые помидоры прокручиваем через мясорубку, также поступаем с чесноком и очищенным хреном. Так как корешки хрена очень острые, воспользуйтесь маленькой хитростью: намотайте на мясорубку полиэтиленовый пакет и прокручивайте. Тогда работа будет в радость и без слез!

Все ингредиенты перемешиваем в кастрюле, добавляем уксус и соль. Раскладываем хренодер по банкам и ставим в холодильник.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ЛЕТЧИКИ»

Простое, но вкусное блюдо оценят любители картофеля. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

- картофель 6-8 шт.;

- топленое свиное или подсолнечное масло;

- соль по вкусу.

Приготовление:

Картофель чистим и нарезаем вдоль, чтобы получились кружочки. Обжариваем на масле с двух сторон, солим по вкусу.

Благодарим за помощь в подготовке материала автора книги «Вятская кухня» Марию Саурову.