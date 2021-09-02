Хренодер, луковники и пирог с картошкой: рецепты согревающих сезонных блюд

Простое, но вкусное блюдо оценят любители картофеля. Фото: Александр БЫКАСОВ
В сентябре наши предки праздновали Луков день. Жители повсеместно убирали репчатый лук, начинали торговать им на базарах. Девушки заплетали из растения косы и подвешивали их к потолку - для дальнейшего хранения. На Вятке к 20 сентября из лука готовили разнообразные блюда. Предлагаем вам рецепт одного из них.
ЛУКОВНИКИ
Ароматным пирогом с картофельной начинкой можно порадовать гостей. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА
Ингредиенты:
- молоко - 1 стак.;
- прессованные дрожжи - ½ упаковки;
- яйцо - 2 шт.;
- сливочное масло - 1 пачка;
- сахар - 3 ст.л.;
- соль;
- репчатый лук - 1 кг;
- растительное масло,
- черный молотый перец.
Приготовление:
Добавляем в подогретое молоко измельченные дрожжи и сахар. Ставим его в теплое место на 15-20 минут, накрываем полотенцем.
В опару кладем растопленное сливочное масло, щепотку соли, яйцо. В получившуюся массу засыпаем муку. Затем замешиваем тесто и оставляем на 30 минут в тепле.
В это время готовим начинку: лук нарезаем полукольцами и обжариваем на растительном масле, пока он не станет мягче. Солим и перчим.
Формируем пироги и выкладываем на противень. Смазываем луковники взбитым яйцом, ставим в разогретую до 180 °С духовку. Выпекать нужно в течение 30 минут.
КАРТОФЕЛЬНИК
Ароматным пирогом с картофельной начинкой можно порадовать гостей. Фото: Елизавета ВИХАРЕВА
Крестьяне особенно любили Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября. Встречали праздник урожая наши предки широким хлебосольством. По обычаю в этот день все родные и знакомые ходили в гости к новобрачным, чтобы «поучить их уму-разуму». Молодая хозяйка готовила особый круглый пирог: «К нашей хлеб-соли милости просим!».
Кстати, на Вятке почти у любой выпечки было свое неповторимое название. Например, небольшой пирог называли ласково «алябушем» или «балябушем». Выпечку, которую брали в дорогу - подорожником. Автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с читателями постным рецептом пирога-картофельника.
Ингредиенты:
- вода теплая - 0,5 л;
- дрожжи - 11 гр;
- растительное масло - 100 гр;
- сахар - 3 ст.л.;
- мука - 400 гр;
- картофель - 500 гр;
- лук репчатый - 3 шт;
- соль - ½ ч.л.;
- перец черный молотый.
Приготовление:
В теплую воду добавляем дрожжи и сахар. Ставим в теплое место на 15-20 минут, накрываем полотенцем.
Затем в опару вливаем растительное масло и щепотку соли. Все перемешиваем и всыпаем муку - уходит примерно 400-500 гр. Делаем тесто и оставляем на 30 минут в теплом месте.
Переходим к начинке. Шинкуем репчатый лук, кладем на сковороду, солим, перчим и пассеруем 5 минут. Даем поджарке остыть. Отвариваем картофель в течение 10 минут до полуготовности, остужаем, нарезаем кубиками.
Смешиваем картофель с луком, если требуется солим начинку дополнительно. Затем формируем пирог и красиво защипываем бортики пирога. Ставим в духовку на 25-30 минут при 180 °С.
ХРЕНОДЕР «ВЯТСКИЙ»
Особенно хорошо подавать хренодер к горячему супу. Фото: Мария САУРОВА
Трудно представить вятскую кухню без хренодера. По словам Марии Сауровой, он вносит в блюда несомненный колорит.
Ингредиенты:
- помидоры - 3 кг;
- корешки хрена - 300 гр;
- очищенный чеснок - 1 стакан;
- уксус 70% - 1 ст.л.;
- соль - 2-3 ст.л. по вкусу.
Приготовление:
Промытые помидоры прокручиваем через мясорубку, также поступаем с чесноком и очищенным хреном. Так как корешки хрена очень острые, воспользуйтесь маленькой хитростью: намотайте на мясорубку полиэтиленовый пакет и прокручивайте. Тогда работа будет в радость и без слез!
Все ингредиенты перемешиваем в кастрюле, добавляем уксус и соль. Раскладываем хренодер по банкам и ставим в холодильник.
КАРТОФЕЛЬНЫЕ «ЛЕТЧИКИ»
Простое, но вкусное блюдо оценят любители картофеля. Фото: Александр БЫКАСОВ
Ингредиенты:
- картофель 6-8 шт.;
- топленое свиное или подсолнечное масло;
- соль по вкусу.
Приготовление:
Картофель чистим и нарезаем вдоль, чтобы получились кружочки. Обжариваем на масле с двух сторон, солим по вкусу.
Благодарим за помощь в подготовке материала автора книги «Вятская кухня» Марию Саурову.