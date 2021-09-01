В День знаний в Кирове начал работу новый корпус школы №42

Игорь Васильев и Дмитрий Курдюмов оценили капремонт, проведенный во втором корпусе школы №42. Фото: kirovreg.ru

В Кирове открылся второй корпус школы №42. В торжественной линейке в честь Дня знаний приняли участие представители органов власти. С приветственным словом к школьникам и учителям обратился губернатор области Игорь Васильев.

- Сегодня мы продолжаем сложившуюся уже на протяжении нескольких лет добрую традицию - открывать 1 сентября новые организации общего образования. Этот год не стал исключением. Дорогие ребята, я рад, что вы сможете продолжить свое обучение в комфортных, современных условиях, с новым оборудованием. Пусть в наступающем учебном году будут реализованы ваши мечты и идеи, - пожелал собравшимся на торжественной линейке Игорь Васильев.

Напомним, в здании нового корпуса на улице Менделеева, 1 провели капитальный ремонт - благодаря инициативе губернатора Кировской области. По его предложению Минпросвещения РФ решило дать регионам право направлять федеральные средства от реструктуризации бюджетных кредитов. Деньги будут идти на строительство социально значимых объектов, в том числе школ, а также на ремонты существующих образовательных учреждений.

Благодаря проделанной работе ученики школы №42 смогут учиться в одну смену. По словам директора образовательного учреждения Марины Морозовой, ремонт второго корпуса стал подарком как для детей, так и для педагогов.

Завершением линейки стало вручение символического ключа от учебного заведения президенту и выпускнице школы Арине Ефименко. Девушка пообещала, что школьники постараются сохранить обновленное здание для будущих поколений.

После торжественного мероприятия гости смогли оценить второй корпус: профильные учебные кабинеты, пищеблок, спортивный и актовый залы и другие помещения. Игорь Васильев отметил, что новое здание стало наглядным примером образовательной организации после капремонта.