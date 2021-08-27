Кировский тренер по боксу: «Cамое главное - это найти подход к каждому ученику»

Илья Семин победитель и призер городских,областных и всероссийских соревнований. Слева директор федерации бокса Кировской области Анвар Самигуллин. Справа президент региональной федерации бокса Александр Грухин. Фото: предоставлено героем публикации.

В наше непростое время случаются моменты, когда приходиться постоять за себя и своих близких. Для того, чтобы научиться этому, открываются специальные секции боевых искусств и единоборств. Однако многие из них развивают лишь физическую силу и выносливость, не предавая большого значения воспитанию нравственных качеств. А вот как раз бок все это в себе сочетает. Занятия данным видом спорта помогает человеку обрести уверенность в себе, а также научиться управлять своими эмоциями и продумывать свои действия на несколько шагов вперед.

В преддверии Международного дня бокса, который в этом году был перенесен на 27 августа, «Комсомолка» пообщалась с тренером одной из спортивных школ Кирова Ильей Семиным. Он рассказал о том, как пришел в бокс, каких результатов добился и почему решил стать тренером.

В бокс Илья попал совершенно случайно: пошел за компанию с друзьями. В 12 лет он вместе со своими одноклассниками решил записаться в спортивную секцию. Его первыми наставниками стали Иван Крысов и Анвар Самигуллин. Именно они помогли мальчику освоиться и привили ему победный дух. Они до сих пор являются для него примером настоящего профессионализма.

Шло время. Илья продолжал усердно тренироваться и достиг поставленной цели. Он стал победителем городских и областных соревнований, а затем успешно выступил на крупных всероссийских первенствах в Ижевске, Казани, Йошкар-Оле, Елабуге и других городах нашей большой страны.

В 2018 году успешный боксер решил попробовать себя в роли тренера. Несмотря на молодой возраст, Илья уже имеет большой опыт, который с радостью передает подрастающим чемпионам. Он ведет как индивидуальные, так и групповые занятия со взрослыми и детьми с 7 лет в спортивной школе олимпийского резерва №8.

Умение найти подход к каждому ученику Илья Семин считает самым трудным в своей профессии. По его словам, необходимо выстроить тренировочный процесс таким образом, чтобы полученные знания и навыки усваивались максимально эффективно. И за три года работы он освоил многие тонкости педагогического ремесла.

Сейчас класса. Его ученики уже более десяти раз становились победителями городских и областных соревнований.

На достигнутом Илья Семин останавливаться не собирается. В его планах еще не раз нокаутировать своих соперников и воспитать как можно больше хороших спортсменов.