Игорь Васильев предложит проект создания в образовательных учреждениях «Школы полного дня»

Игорь Васильев принял участие в обсуждении вопросов развития направлений образования. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере общего образования». Встреча состоялась 24 августа в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства.

В течение 2021 года состоялось уже 12 заседаний комиссии Госсовета, и на них неоднократно обсуждали актуальные вопросы образования. От экспертов и коллег из регионов за это время пришло очень много предложений по развитию системы обучения.

- На заседаниях комиссии мы неоднократно прорабатывали варианты решения различных вопросов по развитию системы образования. Самые актуальные наработки вошли в доклад президенту России. Они касаются воспитания, дополнительного образования, подготовки педагогических кадров, развития инфраструктуры общего образования и многих других вопросов, - отметил Игорь Васильев.

На совещании участники обсудили наиболее важные разделы итогового доклада. Так, к примеру, проект создания в образовательных учреждениях «Школы полного дня», благодаря которой ребенок будет занят до самого вечера. При этом планируется собрать в единое целое образование и воспитание ученика, а также его развитие в культуре, искусстве и спорте. По мнению губернатора Кировской области, у нынешних родителей уже есть потребность в таких школах - они позволяют разгрузить взрослых и предоставляют большую возможность для воспитания детей.

Еще одно немаловажное направление - программа капремонта школ, которую запустят в 2022 году. При этом регионы должны параллельно с реставрацией здания обновлять оборудование учебного заведения.

- В текущем году благодаря госпрограмме «Развитие образования» у нас появились дополнительные возможности по строительству школ. Однако мы предлагаем также рассмотреть возможность продления действия порядка реструктуризации бюджетных кредитов и направления средств на инвестиции в строительство и реконструкцию образовательных организаций с последующим списанием соответствующей суммы задолженности, - рассказал Игорь Васильев.

Участники семинара также отдельно обсудили вопросы привлечения молодых специалистов в школы, а также улучшения инфраструктуры образовательных учреждений, повышения зарплаты учителей и другие проблемы, и варианты их решения. Лучшие версии представят на заседании Госсовета.