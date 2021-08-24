ОЖИВШАЯ СКАЗКА

У дома, как и в сказочной истории, характерные круглые окна и входная дверь. Фото: vk.com/slt43

В Кировской области немало творческих людей, которые стараются украсить свой родной край, а иногда и создать настоящую сказку. Такой ожививший волшебный мир страны хоббитов Шир из серии произведений Джона Толкина и зеленого огромного огра Шрека из одноименного мультфильма появился в городе Советске.

Там где, обитают хоббиты

У дома, как и в сказочной истории, характерные круглые окна и входная дверь. Фото: vk.com/slt43

В местном дендрологическом саду Суводского лесхоз-техникума воссоздали домик хоббитов из Шира. Строительство началось еще в 2017 году по инициативе преподавателя учебного учреждения Андрея Вдовенко, который в течение года совместного со своими друзьями и студентами кропотливо воссоздавал вселенную из произведений Джона Толкина.

Нору хоббитов строили из подручных материалов и все элементы выполняли своими силами. Пиломатериалы нашлись в столярной мастерской, а растения позаимствовали из дендрологического сада.

У дома, как и в сказочной истории, характерные круглые окна и входная дверь, а рядом с жилищем две декоративные кладовые и конура. Удалось обустроить и прилегающую территорию - вокруг появилась каменная брусчатка, щебневые реки, карликовые деревья и цветы.

По словам мастера производственного обучения Андрея Вдовенко, основные объекты он создавал сам, а оформлять прилегающую территорию помогали примерно 30 студентов, которые трудились в течение летней практики.

Сейчас в норе уже поселилась семья хоббитов - бабушка, дедушка, мама, папа, дочь и сын. Фигуры низкорослых персонажей выполнены из гипса.

В норе уже поселилась семья хоббитов. Фото: youtube.com/channel/UC2Fv8sjA9YIn46iKw-VdEcQ/about

Рядом поселился шрек

Спустя год рядом с домом хоббитов началась новая стройка, которая сразу же приковала внимание любопытствующих. Оказалось, что в нашем регионе решил поселиться литературный и мультипликационный персонаж Уильяма Стейга - огромный зеленный огр по имени Шрек. За строительство нового дома для сказочного персонажа вновь взялся Андрей Вдовенко с 17 ребятами из техникума.

На строительство убежища для Шрека ушло полтора года. Фото: slt43.ru/

То, что художники студии DreamWorks просто нарисовали, энтузиастам удалось создать за полтора года работы. По словам автора проекта Андрей Вдовенко, в работе применялись примитивные материалы и немного техники. Зато было огромное стремление получить результат.

- Полтора года работы, и, по-моему, получилось даже лучше, чем мы ожидали, - поделился Андрей Вдовенко.

На подступах к хижине Шрека вбита табличка, как и в мультфильме на ней изображен сам зеленый огр и надпись: «Beware ogre» (Остерегайтесь людоеда - Ред.).

На подступах к хижине Шрека, как и в мультфильме, вбита табличка. Фото:youtube.com/channel/UC2Fv8sjA9YIn46iKw-VdEcQ/about

Сам дом получился крепкий и добротный. Но самое главное, что он не только внешне копирует жилище сказочного персонажа, а и полностью воссоздает внутреннее убранство. В хижине есть настоящая дровяная печь, копирующая камин, рядом с которым стоят два кресла Шрека и Феоны и даже имеется кресло осла - то самое из мультфильма, обтянутое кожей.

И даже тропики тут есть

Оранжерея напоминает дикие джунгли. Фото: vk.com/slt43

Зимой и летом одним цветом. И речь на этот раз не о елях, а о тропических цветах и растениях. Совсем недавно на территории дендрологического сада открылась оранжерея, площадью около 350 квадратных метров. Здесь собраны более пятисот разнообразных тропических и субтропических растений.

Оранжерея напоминает дикие джунгли. Растения же приносят не только эстетическое удовольствие, но и практическое - некоторые из них прекрасно плодоносят. К примеру, цитрусовые, которых тут более пятидесяти различных экземпляров.

Внимание гостей приковывают и яркие экзотические цветы. На днях в оранжерее расцвела Глориоза великолепная, которая родом из Африки и Азии. Цветок, называемый также «огненная лилия», представляет собой травянистую лиану с мясистым корневищем. А его лепестки окрещены в два цвета - ярко желтый и красный.

Внимание гостей приковывают экзотические цветы. Фото: vk.com/slt43

Дендрологический сад в Советске открыт для посещения туристов в будние дни с 9.00 до 16.00. В выходные дни экскурсии проводятся по заявкам, направленным не позднее чем за два дня. Узнать актуальную информацию и стоимость экскурсии можно на сайте Суводского лесхоз-техникума.