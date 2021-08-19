Дни романтики на Вятке: песни, танцы, мастер-классы, акции и викторины

Праздничные мероприятия в Дни романтики посвящены Александру Грину - известному писателю-романтику, нашему земляку. Фото: admkirov.ru

В конце лета кировчане традиционно отмечают Дни романтики на Вятке. С 19 по 23 августа в Кирове пройдут праздничные мероприятия, посвященные Александру Грину, главному писателю-романтику и нашему земляку. Из-за пандемии коронавируса большинство событий состоятся в онлайн-режиме, однако можно будет и очно побывать на многих из них. Как сообщили в горадминистрации, городские библиотеки подготовили обширную программу на любой вкус.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ И ФОТОЗОНЫ

В праздничные дни библиотеки подготовили массу книжных выставок и инсталляций. Практически в каждом учреждении города можно будет подобрать себе книгу по вкусу, познакомиться ближе с творчеством Александра Грина и другими романтическими произведениями. Так, библиотека №3 устроит литературную лотерею - она будет проходить во все пять праздничных дней, так что желающие ее точно не пропустят. Особо читающие примут участие в литературном марафоне, который запускает библиотека №11. Там же кировчане смогут сделать романтичные фотографии в фотозоне. Подобные места появятся и во многих других учреждениях города.

В библиотеке имени Пушкина романтики смогут послушать выступление дуэта, который споет вам песни о любви.

МАСТЕР-КЛАССЫ И ТАНЦЫ

Дни романтики будут насыщены не только выставками и презентациями. Кировчан в эти дни приглашают научиться мастерить тематические подарки и сувениры, рисовать и творить. Библиотека имени Пушкина, к примеру, организует два очных мастер-класса и один в онлайн-режиме. В библиотеке №3 кировчане смогут сделать керамические сердечки и цветы из ткани. Многие учреждения также научат горожан создавать разнообразные романтичные поделки. Приходите учиться!

Кроме того, жители смогут поучаствовать и в более активных мероприятиях. Например, в приключенческом квесте, который пройдет в библиотеке №12. Там же состоится вечерний киносеанс. В той же Пушкинской библиотеке устроят собрание любителей настольных игр, а после - урок от студии старинного танца. А библиотека №14 устраивает для всех желающих открытый микрофон. Дерзайте!

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

Праздничные мероприятия пройдут не только в оффлайн-режиме. В пабликах библиотек ВКонтакте также состоятся свои события, посвященные празднику. Это и информационные посты, и викторины, и квесты, и обзоры литературы, и многое другое.

К примеру, та же библиотека имени Пушкина для своих читателей подготовит подборку не только тематических книг, но и писем писателей - тоже романтичных, конечно же. Любителей викторин ждет библиотека №2, подготовившая игру по «Алым парусам» - самому известному произведению Александра Грина. В группе библиотеки №4 пройдет целый видеоконцерт. А в паблике библиотеки №12 кировчане примут участие в разгадывании кроссвордов и мастер-классе.

Полную программу праздничных мероприятий с 19 по 23 августа можно посмотреть здесь.