В 2022 году в Кировской области начнут обновлять сельские школы

В 2022 году все сельские школы начнут приводить в нормативное состояние. Фото: Андрей КАРА

В 2022 году в Кировской области запустят программу капремонта сельских школ. Такое решение озвучил глава региона Игорь Васильев во время ежегодного педагогического совещания, прошедшего 19 августа.

На этом мероприятии участники традиционно подводят итоги минувшего учебного года и корректируют планы на будущий, а также обсуждают проблемы образования и ищут пути их решения. На совещании присутствовали заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, руководители, педагоги и общественники.

В ходе встречи стало известно, что новый учебный год во всех образовательных учреждениях страны, в том числе в нашем регионе, начнется в очном режиме. При этом здоровью педагогов и школьников должны уделить особое внимание. Кроме того, в июле текущего года завершилась регистрация Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования. Они вступят в силу 1 сентября 2022 года. Следующим шагом станет создание рабочих программ по классам и учебным предметам, поурочных планирований и конспектов уроков.

Выступая перед собравшимися, Игорь Васильев отметил, что в Кировской области сейчас есть три направления, в которых изменяется сфера образования. Это обновление содержания, обеспечение роста профессионального мастерства учителей и управленцев, а также создание современной инфраструктуры образовательных организаций.

- Уверен, что благодаря активному строительству современных образовательных пространств, которое сейчас происходит в регионе, молодые педагоги будут с удовольствием приходить работать в школы Кировской области, - заявил глава региона.

Он отметил также, что в будущем году начнется программа капремонтов, в рамках которой все сельские школы модернизируют и приведут в хорошее состояние.