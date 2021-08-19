День Государственного флага России в Кирове: Какие мероприятия можно посетить

День государственного флага России отмечается с 1994 года. Фото: admkirov.ru

Ежегодно, 22 августа, кировчане вместе со всей страной отмечают День государственного флага России. В этом году праздничные мероприятия пройдут в онлайн и офлайн формате в различных районах областного центра. Об этом сообщили в горадминистрации.

Так, 20 августа на официальном сайте Дворца культуры «Космос» состоится прямой эфир с сотрудниками учреждения. Все желающие смогут узнать об истории возникновения праздника и появлении флага. Кроме того, в онлайн формате будут представлены отрывки фильма из трилогии режиссера Павла Медведева «Государственные символы России». Начало мероприятия запланировано на 13.00.

В этот же день в библиотеке № 9 имени А.М. Васнецова на улице Московской, 156 пройдет просветительская акция «Над нами реет триколор». Кировчане смогут поучаствовать в экспресс-викторине и проверить себя на знание российской символики, а также смастерить трехцветный флаг своими руками. А в библиотеке № 4 имени М.Г. Исаковой состоится показ мультфильма «Сказка о том, как Петр-царевич цвета для флага российского искал».

В пятницу, 20 августа, в зрительном зале Центра культуры и спорта «Костино» на улице Парковая, 17 запланирован концерт «Гордо реет флаг державный» в котором примут участие солисты эстрадного ансамбля «Нота Бум» и фольклорного - «Красногорочка». Мероприятие начнется в 10.00. Кроме того, в программу включены познавательная викторина и флешмоб.

В воскресенье, 22 августа, Дом культуры в Лянгасово на улице Комсомольской, 10 приглашает всех желающих на концерт под названием «Флаг России - гордость наша». Для кировчан прозвучат патриотические песни о дружбе, мире и согласии и величии нашей огромной страны. Начало намечено на 11.00.

В 12.00 того же дня, для юных жителей поселка Сидоровка откроет свои двери местный Дом культуры на улице Космонавтов, 18а. Здесь состоится концерт-беседа «Флаг державы - символ славы!» Дети многое узнают о значении самого праздника, а также примут участие в викторине «Умники и умницы». В ней ребята посоревнуются на знание государственных символов России.

Добавим, что Центр местной активности 9 округа Октябрьского района приглашает жителей Кирова принять участие во флешмобе «Горжусь Россией». Все желающие смогут отправить фотографии с изображением государственного флага, а также разместить триколор на окнах и балконах своих домов. Прислать снимки с подписями нужно на официальную страницу в социальной сети или отправить на адрес электронной почты irinan_2016@mail.ru.