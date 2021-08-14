Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2021 году в Кировской области

В минимальный набор для первоклассника входят три составляющих: канцтовары, школьная форма и рюкзак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 2 августа кировские семьи стали получать единовременные школьные выплаты в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. По задумке властей такая финансовая поддержка позволит облегчить подготовку ребенка к школе, а возможно и полностью покрыть расходы. «Комсомолка» посчитала можно ли собрать первоклассника к новому учебному году в пределах десяти тысяч рублей, а если нет, то сколько придется добавить.

Необходимый набор для первоклассника может варьироваться в каждой школе по своему, но основная база остается неизменной. В нее входит три главных составляющих: канцтовары, школьная форма и рюкзак. Именно данные категории мы берем за основной расчет.

Канцтовары

Небольшая, но крайне важная статья расходов - это канцтовары. Как правило, список необходимых к приобретению товаров можно найти на сайте школы или взять у классного руководителя. Корреспонденту «Комсомолки» удалось собрать в одном из популярных интернет-магазинов базовый канцелярский набор от 724 рублей.

- набор шариковых ручек (10 штук) - 100 рублей;

- дневник школьника, классический - от 60 рублей;

- комплект тетрадей (10 штук) - от 80 рублей;

- комплект обложек (10 штук) - от 64 рублей;

- пенал - от 50 рублей (цена зависит от формы и размера);

- акварельные краски, 12 цветов - 120 рублей;

- набор цветных карандашей - 60 рублей;

- набор кисточек для рисования - 45 рублей.

- линейка, ластик, точилка - от 55 рублей;

- подставка для учебников - 90 рублей.

Стоит учесть, что и в этой части расходов можно потратиться изрядно, приобретая дорогие и брендированные товары. Кроме того, в каждой школе набор может меняться: где-то будет необходимо докупить картон, цветную бумагу, клей, ножницы и другие школьные принадлежности. Поэтому стоимость минимального набора может доходить и до 1 тысячи рублей.

Школьная форма

Единого стандарта школьной формы в России нет, но иногда образовательные учреждения рекомендуют выбирать одинаковый цвет, а где-то заказывают ее централизовано. Поэтому точную стоимость одежды рассчитать проблематично. По данным Росстата за 2020 год, средняя стоимость комплекта составила примерно 4 тысячи рублей. При этом стоит учесть, что одеть мальчиков будет дороже, чем девочек.

По подсчетам «Комсомолки» комплект одежды на мальчика, включающий в себя две рубашки, две пары брюк, жилет и обувь, обойдется семейному бюджету в 4 тысячи 200 рублей. На гардероб для девочки, состоящий из двух блузок, двух юбок, кардигана и обуви, придется потратить 3 тысячи 300 рублей. Кроме того, к указанным сумам необходимо прибавить и траты на спортивную форму, а это минимум тысяча рублей.

Ранец

Существенно потратиться родителям будущего школьника придется и на ранец. Ортопеды рекомендуют подбирать детям до двенадцати лет каркасный и жесткий портфель, который будет равномерно распределять нагрузку на всю спину и позволит в дальнейшем избежать проблем со здоровьем. Хорошие ранцы делают из легких, но прочных материалов, что позволяет избежать механических повреждений. Еще важно, чтобы выбранная вами модель весила со всеми книжками и тетрадями не больше полутора килограммов.

Цены на ранцы в Кировской области начинаются от 900 рублей и заканчиваются астрономическими суммами в районе десяти тысяч рублей. Бывалые родители советуют выбирать модель в средней ценовой категории, а также не тратится на детские варианты, чтобы ежегодно не обновлять ранец. Украсить же его можно самостоятельно различными аппликациями и значками исходя из предпочтений ребенка.

Итог

По подсчетам «Комсомолки», минимальный набор для первоклассника в Кировской области начинается от 8 тысяч рублей. В сумму входят все базовые предметы, но она не учитывает дополнительные траты на первый смартфон, умные часы и другие гаджеты, которые сегодня необходимы современному школьнику. Кроме того, с родителей могут собирать деньги в «школьную копилку», которая рассчитана на дополнительные траты в течение учебного года. Еще один важный атрибут праздника знаний, не вошедший в стоимость расчета, это букет цветов учителю. Его стоимость в текущем году начинается от 700 рублей.