Ржаной каравай и запеченные яблоки с творогом: что готовили в Спас на Вятке

Рецепт отлично подойдет для тех, кто собрал богатый урожай яблок. Фото: Александр БЫКАСОВ

В августе в Кировской области наступает пора душистых яблок, сладкого меда и зреющих колосьев. В этом же месяце традиционно празднуются Спасы: Медовый, Яблочный и Ореховый (Хлебный). Автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с нашими читателями рецептами вкусной выпечки и необычного салата.

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С МЕДОМ

Блюдо получается не только вкусным, но и полезным. Фото: Мария САУРОВА

Украсить праздничный стол в Медовый спас кировчанам предлагают оригинальным салатом. Блюдо готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

- огурец - 400 гр.;

- мед свежий - 60 гр.

Приготовление:

Огурцы нарезаем тонкими ломтиками-кружочками. Перед подачей к столу заправляем салат медом.

ЯБЛОКИ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ТВОРОГОМ

Рецепт отлично подойдет для тех, кто собрал богатый урожай яблок. Фото: Александр БЫКАСОВ

Наши предки считали, что в Яблочный Спас наступает осень. Именно в этот праздник можно было начинать есть плоды нового урожая и готовить из них блюда. Так, жители пекли пироги и блины с яблоками, а также отдельно запекали сами фрукты. Предлагаем вам испробовать несколько рецептов.

Ингредиенты:

- яблоки - 8 шт.;

- творог - 200 гр.;

- яйца - 1 шт.;

- сахар - 6 ст.л.

Приготовление

Яблоки промываем и вырезаем из них сердцевину. Творог перемешиваем с яйцом и сахаром и наполняем этой смесью фрукты. Затем укладываем яблоки на сковороду или противень, добавляем немного воды и запекаем в духовке в течение 15-20 минут. Перед подачей можно посыпать блюдо сахарной пудрой или корицей.

ЯБЛОЧНО-ТВОРОЖНЫЙ ПИРОГ

Нежный десерт оценят любители творога и яблок. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- творог - 200 гр.;

- яйцо - 4 шт.;

- яблоки - 2 шт.;

- сахар - 150 гр.,

- сметана - 3 ст. л.;

- мука - 200 гр.;

- разрыхлитель - 10 гр.;

- сливочное масло - 20 гр.;

- соль.

Приготовление

В отдельных мисках взбиваем яйца с сахаром и творог со сметаной. Далее смешиваем творожную и яичную массу. В муку кладем разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляем муку в получившуюся смесь и хорошо перемешиваем тесто.

Форму для выпекания смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Промытые яблоки нарезаем дольками. После чего выкладываем в форму тесто и украшаем по кругу ломтиками яблок. Будущий пирог выпекаем в разогретой до 180 ºС духовке 35-40 минут. Готовность пирога проверяем деревянной зубочисткой или шпажкой.

Выпечку остужаем и выкладываем из формы. Затем нарезаем на кусочки и подаем к чаю.

РЖАНОЙ КАРАВАЙ

Ароматные кусочки каравая можно есть с медом. Фото: Станислав ТУПИЦЫН

Завершится август Ореховым (Хлебным) спасом. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Также выпекался хлеб из нового урожая. Отсюда и народная мудрость: «Третий Спас хлеба припас».

Ингредиенты для опары:

- закваска - 20 гр.;

- вода - 236 гр.;

- мука - 142 гр.

Ингредиенты для теста:

- вода - 258 гр.;

- мука - 518 гр.;

- соль - 10 гр.

Муку для хлеба лучше использовать ржаную обдирную. По словам автора книги, из перечисленных выше продуктов получаются два каравая.

Приготовление:

Все ингредиенты для опары перемешиваем и оставляем под крышкой на ночь при комнатной температуре. К утру масса должна покрыться пузырьками. Это будет означать, что она готова.

Для теста берем готовую опару, муку, воду, соль, все перемешиваем и оставляем в теплом месте на 2-2,5 часа. Как только оно немного поднимется, формируем из теста два колобка. Обваливаем их в муке, кладем в корзинки или тарелки, накрываем полотенцем или как говорили на Вятке - наквашенником. Оставляем караваи на 30-60 минут. В это время включаем духовку на прогрев.

Как только хлеб увеличится в размере, появятся трещины и первые пузырьки на поверхности, садим его в духовку на присыпанный мукой противень. Печем караваи 40-50 минут. Изначально при 230-250 °С, через 15 минут снижаем температуру до 220 °С и выпекаем хлеб до готовности.