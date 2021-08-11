Как изменились цены на товары и продукты в Кировской области в июле 2021 года: сильно подорожали рыба и капуста

Благодаря началу сезона сбора урожаев многие фрукты и овощи стали дешевле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В июле текущего года в Кировской области сохранилась тенденция на повышение цен на отдельные виды продовольственных и непродовольственных товаров. В среднем стоимость товаров и услуг в нашем регионе за прошлый месяц выросла на 0,7%, а с начала года - на 5%. Об этом сообщили специалисты Кировстата.

СТОИМОСТЬ CВЕЖЕЙ РЫБЫ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 15,2%

Так, за прошедший месяц продукты подорожали в среднем на 0,4%. Среди мясных изделий рост цен отмечен на баранину- на 3,3%; печень говяжью - на 2,6%; окорочка куриные - на 2,2%; свинину - на 2,2%; говядину - на 1,5%. За рыбу живую и охлажденную придется заплатить больше на 15,2%, соленую, маринованную и копченую - на 2,6%, кальмары мороженые - на 3,5%.

В связи с наступлением сезона урожаев, большинство овощей стали дешеветь. Cтоимость огурцов стала ниже на 21,7%, свеклы - на 23%, помидоры - на 14,4%, бананы - на 8,6%, лук репчатый - на 7,8%, картофель - на 4,9%. Однако некоторые виды плодоовощной продукции все же подорожали. Так, цена капусты, моркови, апельсинов и сухофруктов выросла на 42,5%, 13%, 4,2% и 4% соответственно.

РЕМОНТ С КАЖДЫМ МЕСЯЦЕМ ОБХОДИТСЯ ВСЕ ДОРОЖЕ

Непродовольственные товары за прошедший месяц подорожали в среднем на 1,2%. Среди строительных материалов рост на 17,4% отмечен на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты. Доски обрезные и металлочерепица выросли в цене на 7,5% и 5,1% соответственно. Покупка кухонного гарнитура обойдется кировчанам дороже на 6,1%, а рабочих столов и табуретов на 5,5%. Приобретение детского джемпера в июле обходилось родителям на 4,8% дороже чем в начале лета.

ВЫРОСЛИ ТАРИФЫ НА «КОММУНАЛКУ»

Тарифы ЖКХ в Кировской области также увеличились. Плата за электроэнергию, холодное водоснабжение и водоотведение стала выше на 4,2%, за обращение с твердыми коммунальными отходами - на 4%, за горячую воду - на 3,6%, за отопление - на 3,3%, за газоснабжение - на 3,2%.

Зато повезло любителям заграничного отдыха. Цены на путевки в ОАЭ снизились на 9,6%, а в Турцию - на 8,8%.

Что касается транспорта и перевозок, то перелеты в экономклассе подорожали на 8,9%, а стоимость одной поездки в такси и купе фирменного поезда уменьшилась на 6,7% и 6,4% соответственно.