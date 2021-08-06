Известные художники, родившиеся на Вятке

Художники Иван Шишкин, Николай Хохряков и братья Васнецовы.

Мы продолжаем цикл публикаций об известных уроженцах области, которые внесли свой вклад в развитие культуры не только в регионе, но и в стране и даже в мире. Среди наших земляков есть не только знаменитые актеры и композиторы, но и художники.

ИВАН ИВАНОВИЧ ШИШКИН

Знаменитый российский художник Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в городе Елабуге Вятской губернии.

Знаменитый российский художник Иван Шишкин родился 25 января 1832 года в городе Елабуге Вятской губернии (ныне Республика Татарстан - Ред.). Еще ребенком Ивана завораживали красоты родного края, а чтобы их запечатлеть юноша стал заниматься живописью.

- Шишкин рисует такие виды, какие еще никто до него не рисовал: просто поле, лес, река, - а у него они выходят так красиво, как швейцарские виды, - отмечали учителя Московского училища живописи и ваяния, в которое Иван Иванович поступил в 1852 году.

Значимый этап в жизни Ивана Шишкина - учеба в Императорской Академии художеств в Санкт-Петербург, которую он успешно окончил в 1860 году. За счет средств учебного заведения он отправился в шестилетнее путешествие по Европе, где посетил мастерские известных художников-анималистов того времени. После возвращения из-за границы художник продолжил ездить по живописным местам России.

В течение всей жизни Иван Шишкин поддерживал связь с малой родиной, неоднократно приезжая в Вятскую губернию, что отразилось в ряде его картин. Кроме того, он был близок с братьями Васнецовыми, а также был учителем вятского художника Николая Николаевича Хохрякова.

ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ ИВАНА ШИШКИНА

«Утро в сосновом лесу», 1889 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

Самой известной работой Ивана Шишкина считается картина «Утро в сосновом лесу». Произведение детально передает состояние природы, увиденное художником на острове Городомля на озере Селигер. Интересно, что четыре медвежонка, главные герои картины, появились на полотне позднее. Играющих зверей изобразил друг художника - Константин Савицкий, поэтому изначально у картины значилось два автора. Однако приобретя картину, Павел Третьяков убрал инициалы Савицкого.

«Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии», 1872 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

Лето 1871 года Иван Шишкин провел на своей малой Родине в Вятской губернии в городе Елабуга. Наброски, выполненные в этот период, стали материалом для создания знаменитого полотна «Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии».

«Рожь», 1878 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

Полотно Ивана Шишкина «Рожь» написано в 1878 году после поездки художника на родину, в город Елабугу. Картина считается одним из шедевров русской пейзажной живописи. Критики отмечают, что Шишкин сумел мастерки воспроизвести природу так, что зритель чувствует зной летнего дня, слышит щебет ласточек, жужжание пчел и шелест колосьев.

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ И АПОЛЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВАСНЕЦОВЫ

Имена великих русских художников, братьев Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых тесно связаны с Вятским краем.

Имена великих русских художников, братьев Виктора Михайловича и Аполлинария Михайловича Васнецовых тесно связаны с Вятским краем. Виктор родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял, а Аполлинарий 25 июля 1856 года в родовом гнезде в селе Рябово.

В 1858 году Виктор Васнецов поступил в духовное училище, где начал увлекаться рисованием. С благословения отца он оставил семинарию на предпоследнем курсе и поехал в Санкт-Петербург поступать в Императорскую Академию художеств.

Чуть иначе сложилась судьба Аполлинария Васнецова. В 1872 году он оканчивает Вятское духовное училище и по настоянию брата перебирается в Санкт-Петербург, где начинает увлекаться идеями народничества и решает вернуться на малую Родину. Несколько лет он преподает в селе Быстрица Орловского уезда, но пересмотрев свои взгляды Аполлинарий Васнецов в 1878 году переезжает к брату в Москву, где окончательно посвящает себя творчеству.

На раннем этапе в работах Виктора Васнецова преобладали бытовые сюжеты, но в дальнейшем главным направлением в его творчестве становится былинно-историческое. Именно эти картины принесли художнику наибольшую известность и мировое признание.

В творчестве Аполлинария Васнецова большая часть произведений выполнена в жанре пейзажа. Кроме того, он является основоположником исторической живописи - особого жанра воссоздающего облик древних русских городов на основе исторических документов и археологических изысканий.

ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ БРАТЬЕВ ВАСНЕЦОВЫХ

«Богатыри», Виктор Васнецов, 1898 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

Критики считают, что главная картина в творчестве Виктора Васнецова - полотно «Богатыри». Над ним он работал более двадцати лет, завершив в 1898 году. На картине изображены Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, с помощью которых художник раскрыл образ защитников русской земли.

«С квартиры на квартиру», Виктор Васнецов, 1876 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

Картина «С квартиры на квартиру» была написано Виктором Васнецовым в 1876 году. Это одно из известнейших жанровых полотен художника. Критики отмечают, что произведение наполнено безысходностью, которая подчеркивается выразительным пейзажем с бесконечным снеговым покровом, низко нависшим свинцовым небом, крепостью вдалеке.

«Родина», Аполлинарий Васнецов, 1886 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

В картине «Родина», написанной в 1886 году, Аполлинарий Васнецов размышляет о том, что для него значат родные просторы. Деревенский пейзаж Вятской губернии, изображенный на полотне, сумел не только передать красоту родного края, но и стать собирательным образом российской глубинки.

«На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века», Аполлинарий Васнецов, 1900 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея

«На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века» считается одной из самых удачных работ Аполинария Васнецова. Художник на основе точных исторических данных воссоздал вид арочного каменного моста XVII столетия через реку Неглинную.

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ХОХРЯКОВ

Николай Хохряков более пятидесяти лет жизни посвятил живописи.

Николай Хохряков родился в небогатой мещанской семье 16 ноября 1857 года в городе Вятке. В юности увлекся рисованием, но специального образования не получил. Тем не менее знакомство провинциального художника с братьями Васнецовыми поспособствовало его продвижению в мир профессиональных живописцев. Именно Виктор Михайлович и Аполлинарий Михайлович показали рисунки молодого художника Ивану Шишкину, и тот пригласил его бесплатно обучаться живописи и офорту.

Самобытность вятского художника отмечали многие петербургские живописцы того времени. В течение двух лет Иван перенимал мастерство Шишкина и учился с фотографичной точностью передавать малейшие детали. Однако из-за финансовых трудностей и тоске по дому он принимает решение вернутся в Вятку и окончательно посвящает себя творчеству.

ИЗВЕСТНЫЕ РАБОТЫ НИКОЛАЯ ХОХРЯКОВА

«Вятка», Николай Хохряков, 1886 год. Местонахождение: Государственная Третьяковская галерея.

Многие работы художника посвящены родному краю. Вятка для Николая Хохрякова это провинциальный город с мощеными улицами, ярмарками, обилием храмов и церквей за пределами которого:поля, необъятные лесные дали с чарующими облаками.