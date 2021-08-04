Игорь Васильев: «Одна из основных задач - создание равных условий каждому ребенку для получения качественного образования»

Игорь Васильев принял участие в онлайн-конференции, выйдя на связь из школы в Лальске. Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев принял участие в совещании по теме капремонта школ. Напомним, глава региона возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Образование». Другими участниками совещания стали вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов.

На встречу в формате онлайн-конференции губернатор Кировской области вышел из школы в Лальске, которую одной из первых включили в программу капитального ремонта. На обсуждении поднимались вопросы безопасности в образовательных учреждениях, создания мониторинговых групп, которые будут следить за всеми этапами ремонта в учебных заведениях, и другие.

Игорь Васильев отметил, что сегодня и на государственном уровне, и на уровне региона уделяется огромное внимание развитию сферы образования, в том числе, обеспечению местами в детских садах и школах. Так, в Кировской области только за последние три года построили три новых общеобразовательных учреждения, что является рекордным темпом для региона.

- Но наряду со строительством новых учреждений образования и созданием центров развития необходимо, безусловно, обеспечить максимально комфортные условия в уже действующих школах - сегодня многие из них, особенно в сельской местности, нуждаются в ремонте, - подчеркнул глава региона. - Сегодня одна из основных задач - создать равные условия каждому ребенку для получения качественного образования в комфортных условиях.

По словам Игоря Васильева, сейчас на площадке комиссии Госсовета обсуждается инициатива синхронизации ремонта в районных школах с обновлением материальной базы.

- Комплексная работа в этом направлении, безусловно, создаст достойные условия для работы педагогов, поможет привлечь в сельские школы молодых специалистов, - добавил губернатор Кировской области. - Огромный стимул для молодых педагогов - приходить на работу в обновленные школы на высококвалифицированные рабочие места. Это серьезное подспорье для омоложения кадров.