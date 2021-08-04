Искусство граффити: как кировский художник украшает родной город

Граффитист под псевдонимом UFO занимается своим делом на протяжении уже 10 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Без искусства нет жизни. Художественные образы в разных формах окружают нас повсюду: литература, музыка, театр, скульптура, живопись. Давайте остановимся на последнем.

Многие художники, желающие заявить о себе, не пишут картин и не проводят выставок - они превращают в музей пространство вокруг себя. Со стен домов, зданий, подземок на нас смотрят порой настоящие произведения искусства. Да, сегодня мы говорим о граффити. Не о тех, которые оттирают и прячут под слоем другой краски, а о настоящих маленьких шедеврах, которые заставляют остановиться и полюбоваться на них и украшают наш город. Мы поговорили (коротко, но содержательно) с граффитистом под псевдонимом UFO, который уже не первый год раскрашивает Киров во всевозможные цвета.

Орудует молодой человек не только баллончиками с краской, но и по старинке – кисточками. Фото: предоставлено героем публикации

Наш сегодняшний герой - художник-самоучка, что стало довольно распространенным явлением в последнее время. По его собственному признанию, своим делом он занимается уже десять лет.

- Попробовал и понравилось, - рассказывает кировчанин. - Рисовать на больших поверхностях для меня интереснее.

Подобная работа, как ни крути, всегда сопряжена с риском. Почему-то иногда не всем людям нравится, когда раскрашивают стены их домов, да и места не всегда согласованы. Пару раз наш герой даже платил штрафы за вандализм и теперь выбирает места для творчества тщательнее. Необходимо внимательно смотреть на «рабочую поверхность»: нужна она вообще кому-то или нет. В городе довольно много таких стен - уже кем-то исписанных или долго не крашеных. Стало быть, на таких можно творить. Однако для начала поверхность нужно подготовить. Для этого наш герой сперва покрывает ее фасадной краской, и лишь потом берет в руки баллончики или кисти.

За десяток лет о граффитисте узнал чуть ли не весь город. Теперь молодой человек раскрашивает не только городские здания, но и внутренние помещения - по заказам. Кировчанину под силу воплотить как свои, так и чужие идеи. Больше всего он любит творить в свободном стиле - без скетчей и эскизов. И горожанам нравится!

- Почти всегда на мои работы следуют хорошие отклики, - делится наш герой. - К примеру, очень положительно отзывались о раскрашенных стенах на пешеходной Спасской.

О творении на пешеходной Спасской улице поступило немало одобрительных отзывов. Фото: предоставлено героем публикации

Украшал кировчанин и подземные переходы в городе. Да-да, те самые, многострадальные, которые недавно залили слоем краски - из-за множества ругательств, объявлений и прочих «художеств». К примеру, вот этот рисунок в пешеходном переходе у ЦУМа, нанесенный еще в 2014 году - его рук дело.

К стенам в подземных переходах Кирова художник тоже приложил руку. Фото: предоставлено героем публикации

Стоит заметить, что работает художник не только в Кирове. Его работы встречаются и в других городах - например, в Екатеринбурге и Тюмени. И нигде он не оставляет местных жителей равнодушными к своему творчеству.

- Я умею и люблю рисовать, - заявляет граффитист. - И делаю это для того, чтобы пошевелить умы человеческие.

И ему это точно удается. Впрочем, взгляните сами.

«Холстом» для творчества может стать любая поверхность. Фото: предоставлено героем публикации

Эту медузу можно увидеть во Дворце молодежи. Фото: предоставлено героем публикации