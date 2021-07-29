Готовим из ягод и грибов

Когда не знаешь, куда деть мелкую рыбу - этот рецепт настоящая находка. Фото: Мария САУРОВА

«Комсомолка» вновь делимся вкусными рецептами летнего стола из книги Марии Сауровой «Вятская кухня».

ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ

4 августа в народном календаре - Мария Ягодница. В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму - варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей. Представляю вкусный шедевр из черники от Ольги Максимовой-Ковязиной.

Черничный пирог - отличный десерт для душевного чаепития на летней веранде. Фото: Ольга МАКСИМОВА-КОВЯЗИНА

Ингредиенты (для теста):

- мука - 230 г;

- яйца - 2 шт.;

- растительное масло - 60 г;

- сахар - 80 г;

- разрыхлитель - 1 ч. л;

- соль – щепотка.

Ингредиенты (для начинки):

- черника - 400 г;

- крахмал - 20 г;

- сахар - 50 г.

Приготовление

В чаше соединяем сахар, щепотку соли, одно яйцо, хорошенько все взбиваем. Затем вливаем масло, постепенно добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Месим тесто. Оно получается эластичным. Затем на 10-20 минут отправляем его в холодильник.

Готовим начинку для пирога. В промытую и обсушенную чернику добавляем сахар и крахмал и аккуратно перемешиваем, лучше всего силиконовой ложкой.

Застилаем форму пергаментной бумагой. Достаем наше тесто и раскатываем в корж толщиной примерно 0,7-1 см и с помощью скалки переносим его в форму, формируем бортики. Выкладываем начинку. Затем остатки теста раскатываем и делаем полоски толщиной 1 см и украшаем сверху пирог. Смазываем пирог взбитым яйцом и ставим в разогретую до 1800С духовку на 45 минут, пока он не приобретет золотистый цвет.

Даем пирогу остыть. Присыпаем сахарной пудрой и разрезаем на порционные куски.

ВАРЕНЬЕ ИЗ МОРОШКИ

Варенье из морошки обладает не только отличным вкусом, но и целебными свойствами. Фото: Мария САУРОВА

Морошка имеет много народных названий - северный апельсин, болотный янтарь, царская ягода. В ней витамина С в 4 раза больше, чем в апельсинах.

Морошка была любимой ягодой Александрa Пушкинa, особенно моченую.

Главное в приготовлении варенья из морошки - максимально сохранить все полезные свойства самих ягод.

Ингредиенты:

- морошка - 1 кг;

- сахар - 1 кг;

- вода - 1,5 ст.

Приготовление

Перебираем ягоды и удаляем подпорченные, затем промываем морошку и откидываем на дуршлаг, чтобы с ягод стекла вода.

Готовим сироп. В кастрюлю наливаем 1,5 стакана воды, ставим на медленный огонь и небольшими порциями добавляем сахар, постоянно его помешивая. Доводим массу до кипения и варим сироп в течение 5-7 минут, пока сахар полностью не растворятся.

Подготовленную морошку выкладываем в таз для приготовления варенья и заливаем ягоды горячим сиропом. Ставим таз на огонь и, помешивая, доводим до кипения, снимая с поверхности пенку. Варим 5 минут, после чего убираем с огня и даем массе остыть до комнатной температуры. Повторяем весь процесс с пятиминутной варкой еще 1-2 раза, пока не получим желаемую густоту.

ГУБНИЦА

При подаче в суп добавляем сметану и посыпаем зеленью. Фото: Александр БЫКАСОВ

Губница - грибной суп, грибовница. Такое название суп получил лишь потому, что в вятском регионе, как и вообще на русском севере, грибы называли «губами».

Ингредиенты:

грибы - 1 кг;

- картофель - 5-6 шт.;

- морковь - 1 шт.;

- лук репчатый - 2-3 шт.;

- масло сливочное - 2 ст. л.;

- сметана - 1 ст. л.;

- соль, лавровый лист, зеленый лук, укроп – по вкусу.

Приготовление

Грибы - белые, подосиновики, подберезовики - промываем, нарезаем на кубики. Кладем их в кастрюлю с большим количеством сливочного масла и жарим. Затем добавляем мелко нарезанные лук и морковку. Во время пассеровки овощей и грибов солим и перчим их по вкусу. И помним: чем больше сливочного масла, тем вкуснее.

Далее заливаем овощи небольшим количеством воды: грибовница не должна быть слишком жидкой или густой. Затем в бульон кладем картофель и лавровый лист. Закрываем плотно крышкой, через 5 минут лаврушку из супа достаем и выбрасываем. И довариваем до готовности.

ТОМЛЕНАЯ РЫБА ПО-ВЯТСКИ

- Это незатейливый вкусный рецепт рыбы в горшочке от Сергея Шелепова из Яранска, - поясняет Мария Саурова. - Когда не знаешь, куда деть мелкую рыбу - этот рецепт настоящая находка. Кстати, впервые это блюдо я попробовала в деревне Дворяне.

Ингредиенты (на 1 горшочек объемом 0,5 л.):

- мелкая рыба: ерши, пескари. сорожки - 300 г;

- растительное масло - 25 г;

- соль, перец горошком, лавровый лист - по вкусу.

Приготовление

Очищенную рыбу (без голов, хвостов, а если ерши да окуни - без колючек) складываем в горшочек. Вливаем столовую ложку растительного масла. Солим рыбу, добавляем перец горошек и лист лаврушки. Заливаем водой почти доверху и ставим в печь на ночь.

Если готовить блюдо в духовке, то томим рыбу 2-3 часа при 1800С.