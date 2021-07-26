Правительство Кировской области подписало соглашение о сотрудничестве с Российским экологическим обществом

Встреча представителей правительства Кировской области и Российского экологического общества состоялась 26 июля. Фото: kirovreg.ru

26 июля состоялась встреча председателей правительства Кировской области Александра Чурина и Российского экологического общества Рашида Исмаилова.

Как отмечал глава региона Игорь Васильев, наш регион сейчас активно осуществляет нацпроект «Экология», одна из целей которого — сокращение количества отходов, направляемых на захоронение, и увеличение доли мусора, направляемого на сортировку и на переработку. Работу в этом направлении оценил и председатель Российского экологического общества, Рашид Исмаилов. За два дня визита он успел побывать на строящемся полигоне в Шабалинском районе, на совещании в АО «Куприт» и на встрече с жителями Озерков и юго-западного района Кирова. По словам гостя, в Кировской области выстроена системная работа по экологическим вопросам, но необходимо создать диалоговую площадку для власти, бизнеса и общества.

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин поддержал его, выступив со встречной инициативой: переформатировать координационный совет по экологии в экспертный, который возглавит сам Рашид Айдынович. Представитель РЭО принял предложение.

- Сотрудничество позволит нам организовать изучение передового опыта регионов по реализации национального проекта «Экология» и передовых практик, которые уже реализуются в субъектах страны и в мире, а также повысит открытость органов власти Кировской области и позволит создать еще одну площадку для диалога. Все это необходимо для того, чтобы исполнить задачи национального проекта «Экология» и создать комфортные условия для жизни людей, где экономика сможет развиваться не в ущерб экологии, - заключил Александр Чурин.

Помимо того, на встрече обсудили ряд и других немаловажных вопросов - реализацию федеральных программ «Чистая страна», «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистая вода», которые входят в нацпроект «Экология».