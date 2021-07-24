Вятские храмы: архитектурное наследие, которое нужно сохранить

В Кировской области стоит множество заброшенных храмов. На фото – Богословская церковь в селе Ситемка Советского района. Фото: Елена Чудиновских

В Кировской области много красивых мест и зданий, возведенных в прошлых веках. В особенности - величественных храмов и старинных церквушек. Если городские всем известны и за ними ухаживают и реставрирует, то за сельскими, спрятанными в глуши, в деревнях, где уже давно никто не живет, некому приглядеть. И о них уже мало кто знает. Сооружения, признанные и непризнанные, каменные и деревянные, простаивают и разрушаются в забытье. А ведь среди них очень много прекрасных образцов. Мы собрали целый список старинных памятников архитектуры.

Один из наиболее интересных и своеобразных храмов - деревянная Никольская церковь в селе Беляево. Она была построена в 1893 году, архитектор доподлинно неизвестен - предположительно, Александр Андреев. В 1939 году церковь закрывалась, вновь возобновив деятельность в 1946 году. За этим памятником архитектуры тщательно следит Вятская епархия: в храме полностью обновили росписи на стенах и потолке и отреставрировали иконостас.

Один из наиболее интересных и своеобразных храмов - деревянная Никольская церковь в селе Беляево. Фото: Елена Чудиновских

Деревянные храмы, в принципе, самые хрупкие. И если говорить о них, то нужно вспомнить уникальный памятник деревянного зодчества - Спасскую церковь в урочище Быстри Шабалинского района. Однопрестольное сооружение, обшитое тесом, воздвигнутое по образцовому проекту Константина Тона в 1890 году, сейчас погибает. В урочище сейчас нет ни одного жилого дома, и за зданием никто не следит. Церковь уже полуразрушена, зарастает травой и кустарником, которые только ускоряют этот процесс. Единственный вариант ее спасения - перевезти здание на другое место и собрать заново. Тем более что подобный опыт в области уже имеется: из Кикнурского района в Киров перевозили последнюю в области мельницу.

Спасская церковь в урочище Быстри Шабалинского района - уникальный памятник деревянного зодчества. Фото: Елена Чудиновских

Особое место среди красивейших храмов нашей области занимает Троицкая церковь в селе Русские Краи, возведенная в 1867 году. Храм поражает как своим величием и размерами, так и внутренними росписями. Занимались ими, к слову, мастера из села Палех Владимирской губернии, которые славились искусством иконописи.

Особое место среди красивейших храмов нашей области занимает Троицкая церковь в селе Русские Краи Кикнурского района. Фото: Елена Чудиновских

А в Оричевском районе своей архитектурой и историей славится Троицкая церковь села Быстрица. Храм строился нижегородскими мастерами с 1754 по 1763 год и является памятником архитектуры второй половины XVIII века. Стоит отметить также Троицкую церковь в селе Истобенск, построенную архитектором Филимоном Росляковым в 1808 году, и Спасскую в селе Спас-Талица, возведенную в 1778 г. Они прекрасно сохранились в первозданном виде и действуют до сих пор.

Троицкая церковь в селе Истобенск Оричевского района. Фото: Елена Чудиновских

В годы массового закрытия церквей священнослужители и миряне сумели отстоять Троицкий храм в селе Чудиново Орловского района. Церковь, появившаяся в 1776 году, сейчас является главной достопримечательностью села, где можно полюбоваться старинными росписями и почувствовать удивительную наполненность атмосферы.

Троицкая церковь – главная достопримечательность села Чудиново Орловского района. Фото: Елена Чудиновских

В селе Зыково Нолинского района - свой предмет гордости местных жителей: Троицкая церковь, построенная архитектором Василием Дружиныным в 1903 году. Ее в 1936 году все-таки закрыли, однако она вновь начала действовать спустя девять лет.

Троицкая церковь в селе Зыково Нолинского района - предмет гордости местных жителей. Фото: Елена Чудиновских

Есть в нашем регионе и церкви, являющиеся объектами культурного наследия федерального значения. Стоит вспомнить Николаевскую церковь села Лобань в Богородском районе, построенную в 1802 году. Сейчас она уже не так хорошо выглядит, постепенно разрушаясь и осыпаясь. Храм пытались восстановить, один из жителей Москвы даже оплатил ремонт крыши церкви, однако та не выдержала тяжести снега зимой и простояла лишь около года.

Николаевская церковь в селе Лобань Богородского района - объект культурного наследия федерального значения. Фото: Елена Чудиновских

Еще один из памятников культурного наследия - Воскресенский собор в Лальске Лузского района постройки конца 18 века. К сожалению, и за ним следят не слишком хорошо: восстановительных работ там не ведут, и только внешне он пока что производит хорошее впечатление.

Воскресенский собор в поселке Лальск Лузского района - еще один забытый памятник культурного наследия. Фото: Елена Чудиновских

Отдельно стоит сказать о храмах, выполненных в стиле так называемого «вятского барокко». Из них можно выделить Дмитриевскую церковь села Пантыл Белохолуницкого района, возведенную в 1777 году. Она, к сожалению, как и многие вышеперечисленные, стоит заброшенная и неухоженная: ранее здание использовали как спортзал, ныне предоставили своей судьбе. Совсем недавно здесь рухнула целая стена, и с тех пор на территории установили таблички, предупреждающие, что подходить близко опасно.

Димитриевская церковь в селе Пантыл Белохолуницкого района возведена в 1777 году и выполнена в стиле «вятское барокко». Фото: Елена Чудиновских

В том же стиле выполнен еще один старинный храм - изящная Владимирско-Богородицкая церковь в селе Верхокуменском, построенная в 1770 году. Бывшая ранее гордостью и украшением урочища, сейчас она заброшена, да и в округе нет ни одного дома - лишь полуразрушенное здание школы, составляющее компанию разрушающемуся памятнику архитектуры.

Владимирско-Богородицкая церковь в селе Верхокуменском Куменского района, построенная в 1770 году. Фото: Елена Чудиновских

Стоит упомянуть и несколько заброшенных храмов работы известного архитектора Ивана Чарушина, благодаря которому в нашем краю появилось много искусно выполненных зданий. Это Александро-Невская церковь в Верхошижемском районе, Успенская церковь в селе Заево Нагорского района, Михаило-Архангельская церковь в урочище Михайловка, Вознесенская церковь в селе Сырчаны, Димитриевская церковь в урочище Замедянцы, Космо-Дамианская церковь в селе Трехречье Кирово-Чепецкого района.

За помощь в подготовке материала благодарим Елену Чудиновских.

Александро-Невская церковь в Верхошижемском районе. Фото: Елена Чудиновских

Успенская церковь в селе Заево Нагорского района. Фото: Елена Чудиновских

Михаило-Архангельская церковь в урочище Михайловка Нагорского района. Фото: Елена Чудиновских

Вознесенская церковь в селе Сырчаны Нолинского района. Фото: Елена Чудиновских

Димитриевская церковь в урочище Замедянцы Слободского района. Фото: Елена Чудиновских