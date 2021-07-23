Кировские больницы получили новый транспорт

Ключи от автомобилей руководителям медучреждений вручил глава региона Игорь Васильев. Фото: kirovreg.ru

22 июля автопарк районных больниц Кировской области пополнился 20 новыми автомобилями. Ключи руководителям медучреждений вручил глава региона Игорь Васильев.

В муниципалитеты отправились семь автомобилей «УАЗ Патриот», 10 «УАЗов» «Медицинская служба», три «УАЗа» для перевозки пассажиров и грузов. Машины получили Богородский, Верхошижемский, Вятскополянский, Кильмезский, Лебяжский, Малмыжский, Мурашинский, Нолинский, Опаринский, Орловский, Подосиновский, Свечинский, Советский, Сунский, Тужинский, Фаленский, Шабалинский, Уржумский и Яранский районы. Их задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Благодаря этому снизится нагрузка на «скорую помощь» и повысится доступность медицины.

Отметим, что новые автомобили оборудованы приемным устройством со складными носилками, благодаря которому можно перевезти лежачего больного и двух сопровождающих врачей.

Закупку автомобилей осуществляют в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области». За пять лет планируется приобрести 385 автомобилей, причем 105 из них поступят уже в текущем году.

- Очень важно, что правительство РФ, президент и партия «Единая Россия» разрабатывают такие программы по модернизации системы здравоохранения и учитывают комплексность решений - это и транспорт, и закупка оборудования, и самое главное - подготовка кадров. Невозможно ничего сделать без квалифицированного медицинского персонала. Если такая программа будет реализовываться, появятся рабочие места с хорошей техникой, ремонтом, и на работу в медицинские учреждения будут с удовольствием приходить выпускники вузов и колледжей, - подчеркнул губернатор Кировской области Игорь Васильев.