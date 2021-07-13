На развитие сельских территорий направят 35 миллионов рублей

Выделенные средства планируют потратить в том числе на строительство детских площадок. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области в текущем году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуют 74 проекта. Новые социально важные объекты появятся в 29 муниципальных образованиях региона. На эти цели направлено 35 миллионов рублей, из них 24 миллиона из федерального бюджета.

Выделенные средства планируют потратить на:

- ремонт 14 дорог;

- создание 28 систем уличного освещения;

- строительство четырех детских площадок;

- создание 13 площадок накопления ТКО;

- строительство трех спортивных площадок;

- возведение ограждений вокруг трех детских садов;

- создание двух зон отдыха;

- ремонт шести пешеходных зон и одного памятника.

- К 1 июля уже реализовано 12 проектов в 9 муниципальных образованиях на территории 11 сельских населенных пунктов, - поделился заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Котлячков.

В 2022 году реализация госпрограммы будет продолжена. На данный момент в регионе сформирована потребность в реализации проектов на общую сумму 230 млн рублей.

- Конкурсный отбор проектов по благоустройству сельских территорий для формирования перечня проектов на финансирование в 2022 году пройдет в августе - сентябре текущего года, - сообщили в пресс-служб областного правительства. - Мера позволит уже с января следующего года заключать муниципальные контракты на выполнение работ для реализации проектов.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отметил, что создание условий для развития сельских территорий - одна из стратегических целей государственной политики.