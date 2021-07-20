Супернива, велоэлектроавтомобиль и деревянная повозка: жители Кировской области мастерят необычный транспорт

Александр Зубарев из поселка Юбилейный работал над создание авто два года. Фото: предоставлено героем публикации

«ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ БЕЗ ЛОШАДЕЙ»

В Кировской области мастера уже давно интересуются созданием собственного транспорта. Так, в 1752 году Леонтий Шамшуренков задумал сделать коляску, на которой можно было бы ездить без лошадей. Умелец родился в деревне Большаково Яранского уезда в обычной крестьянской семье. При этом он отличался богатой фантазией и смекалкой.

О своей задумке Леонтий Лукьянович сообщил в правительственный Сенат. Идея изобретателя-самоучки показалась чиновникам занимательной, они даже пригласили его в Санкт-Петербург. Именно там Шамшуренков и работал над своим творением с мая по ноябрь. Некоторые материалы для создания коляски специально выписывали из-за границы.

В итоге, умельцу действительно удалось создать транспорт, которым можно было управлять без помощи лошадей. Известно, что устройство двигателя походило на велосипед, а вращать его приходилось сразу двум людям. Коляска могла развивать скорость до 15 км/ч.

За свое средство передвижения Леонтий Шамшуренков получил 50 рублей. На достигнутом мастер не остановился. Уже через два года на коляске появился верстометр - своеобразный прообраз спидометра. Прибор не только показывал пройденный путь, но и позволял рассчитать скорость.

Жители Яранска - земляки Шамшуренкова - сделали похожую коляску. Фото: vk.com/feeriya43ru

ВЕЛОЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ДЛЯ ОТЦА

И спустя сотни лет после изобретения Леонтия Лукьяновича в регионе находятся умельцы, которые сами мастерят транспорт. К примеру, Андрей Изергин собрал для своего отца велоэлектроавтомобиль. По словам кировчанина, идея возникла, когда Геннадий Васильевич перестал ездить на машине и стал плохо ходить.

- Хотелось изобрести что-то, что помогло бы ему передвигаться, - пояснил мастер. - Правда с момента задумки до ее воплощения прошло два года. Все не хватало времени, но однажды я заказал двигатель из Китая и приступил к работе. Саму идею взял «с потолка».

Конструировал необычное изобретение Андрей Изергин в тайне от близких, чтобы сделать сюрприз своему отцу. На создание агрегата у него ушло две недели.

- Во время пандемии появилось свободное время, - отметил кировчанин. - Я работал над велоэлектромобилем каждый день, а закончил как раз в последний день отпуска.

В будущем Андрей Изергин планирует создать еще два транспортных средства. Фото: Предоставлено героем публикации

Герой публикации отмечает, что с первого раза правильно собрать рулевое управление и разобраться с регулировкой двигателя ему не удалось. Сначала транспорт разгонялся до 40 км/ч, однако не мог заехать даже в небольшую горку. Сейчас же изобретение развивает скорость до 11 км/ч и при этом легко преодолевает препятствия.

- Еще в работе меня очень выручил житель Котельнича Павел Зырин, - рассказал Андрей Изергин. - Он помог мне разобраться со сваркой. - Так что отца порадовать удалось. Правда сначала он заругался, когда увидел велоэлектроавтомобиль. Подумал, что я его купил. Но когда узнал, что сделал сам, успокоился.

Осенью умелец вновь планирует взяться за работу над собственными транспортными средствами. На этот раз кировчанин планирует создать «бензиновую версию» электромобиля, а также создать агрегат для поездок по лесу.

Сейчас велоэлектромобиль разгоняется до 11 км/ч и легко преодолевает горки. Фото: предоставлено героем публикации

ПОКОРИТЬ БЕЗДОРОЖЬЕ

Соорудить машину для выездов на природу решил и Александр Зубарев из поселка Юбилейный. Над своей «супернивой» молодой человек трудился в течение двух лет.

По словам изобретателя, настоящий интерес к автомобилям проснулся у него во время службы в армии. Александру запомнился момент, когда он впервые увидел ЗИЛ-131 (грузовой автомобиль повышенной проходимости - Ред.). Через какое-то время у парня появилась своя «Нива», которую он и решил превратить во внедорожник.

- В декабре 2017 года я закатил первое колесо в гараж и начал его обдирать, - пояснил умелец. - По времени на это ушел примерно месяц. К апрелю 2018 года колеса были сделаны, а я все решал, во что же это выльется. Думал строить отдельную раму или брать за основу уже готовый автомобиль.

Александр практически все свободное время проводил в гараже. Фото: предоставлено героем публикации

В итоге, к концу 2018 года у мастера появились ходовые части от «УАЗа» и кузов от когда-то перевернувшейся «Нивы». Запчасти ему отдал житель его поселка. После этого все решилось само собой.

Чтобы создать внедорожник, Александр каждый будний день проводил в гараже по четыре часа. В выходные парень и вовсе пропадал на все десять. Только иногда работу над изобретением ему приходилось оставлять из-за командировок и сессий.

Молодой человек отметил, что близкие всегда поддерживали его увлечение даже несмотря на то, что большую часть свободного времени он проводил не с ними, а трудился над «супернивой». Теперь в планах у Александра создать более легкий и универсальный пневмоход или вовсе построить что-либо на гусеницах.