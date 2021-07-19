На Петровки на Вятке рыбники пекли да сыр привозили!

Такие пироги делают из целой речной рыбы. Фото: Александр БЫКАСОВ
Интересный факт: на Петров день только в вятских деревнях пекут рыбники с целой рыбой. Существует целый ритуал поедания таких пирогов. Разделывают пироги, отрезая верхнюю корочку разом со всего большого пирога или хотя бы с половины. Делят ее на куски - подденки, а вилкой едят рыбу прямо из пирога, закусывая корочкой.
Рецептом традиционного вятского пирога с нами поделилась кировчанка Мария Саурова, автор книги «Вятская кухня».
РЫБНЫЙ ПИРОГ «ПО-ВЯТСКИ»
Ингредиенты:
Для теста:
пшеничная мука - 2 ст.;
яйца - 4 шт.,
вода - ½ стакана, соль - ½ ч. л.;
сахар - ½ ч. л..
Для начинки:
речная рыба (щука, карп);
яйца - 3 - 4 шт.;
репчатый лук - 2 - 3 шт.
Приготовление
Речную свежую рыбу, чистим, хорошо промываем и солим. Отвариваем три яйца.
Тесто готовим, как на пельмени. Раскатываем большой блин. На него кладем рыбу целиком. Кольцами нарезаем лук и яйца. Заворачиваем начинку и отправляем в духовку. Выпекаем до готовности.
ЗЕМЛЯНИКА С МОЛОКОМ
Отличное блюдо для жаркой погоды. Фото: Мария Саурова
Это блюдо, пропитанное детскими воспоминаниями... Поиск спрятавшейся в высокой траве на осырке земляники ранним утром. Запах ягод, смешанный с разнотравием. Вкус парного молока.
Ингредиенты:
молоко - 1 л;
земляника - 500 г.
Приготовление
Очищенные ягоды земляники заливаем холодным молоком и подаем на стол.
БЛИНЫ «ВЯТСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ»
Рецепт хорош для любителей тонких блинчиков. Фото: Мария Саурова
Только на Вятке современные хозяйки догадались делать блины… на минералке. Я пробовала делать только на воде, даже так они получаются пышными и легкими.
Но я решила поэкспериментировать и сделала блины с молоком и минеральной водой. Получилось объедение!
Ингредиенты:
молоко - 300 мл;
минеральная вода - 100 мл;
мука - 1 - 1,5 ст.;
яйцо - 2 шт.;
сахар - 2 ст. л.;
соль - 1/2 ч. л.;
растительное масло - для жарки.
Приготовление
Разбиваем яйца, взбиваем, добавляя сахар, соль. Вливаем теплое молоко и минеральную воду, затем постепенно добавляем муку и замешиваем тесто.
Разогреваем сковороду с маслом и выпекаем блины. Они получаются пышными и легкими! Подаем со сметаной или вареньем.
ПОМАКУША «ЛЕТНЯЯ»
Помакуша отлично подойдет к блинчикам и оладьям. Фото: Александр БЫКАСОВ
Помакушами на Вятке назывались подливы, соусы, которые подают к блинам или оладьям. Название блюда говорит само за себя: оно произошло от слова «макать». Сегодня - актуальный рецепт в сезон ягод.
Ингредиенты:
свежие ягоды (земляника, черника, клубника, брусника) - 300 г;
сметана - 150 - 200 г.
Приготовление
Берем свежие ягоды, толчем их и смешиваем со сметаной. Если решили для приготовления помакуши использовать бруснику, добавьте немного сахара.
Благодарим за помощь в подготовке материала автора книги «Вятская кухня» Марию Саурову.