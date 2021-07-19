«Евгений Онегин» возвращается!

Илья Пригожин - поэт, член Союза Литераторов РФ. Фото: предоставлено героем публикации

Сложно назвать шедевр русской поэзии, схожий по популярности с пушкинским «Онегиным». Сам великий поэт сравнивал написание своего романа с подвигом и считал его кульминацией своего творчества. Сегодня читатели получили уникальную возможность узнать о том, как сложились потом судьбы Онегина, Татьяны, а также Ольги, генерала - мужа Татьяны и других персонажей. Роман «Евгений Онегин» продолжен! Смелость продолжить пушкинский роман взял на себя поэт Илья Пригожин, посвятивший работе над продолжением несколько лет.

Сам Пригожин называет свою работу «дерзким вызовом и огромной ответственностью». При этом он полагает, что его авторский стиль, трепетное отношение к пушкинской строфе, требованиям рифмы и вообще поэзии позволяют ему принять этот вызов. Рассказав читателям, как сдвинулись судьбы героев за девять лет (действие «Продолжения» от Илья Пригожина начинается в 1834 г, Пушкин своих героев оставил в 1825-ом), какими будут новые отношения расставшихся Татьяны и Онегина. По-моему, это захватывающе интересно! С этим согласны многие читатели Пригожина, которые тепло отзываются о его работе и с ждут новых глав его романа.

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ОНЕГИНА»: О ЧЕМ РОМАН?

События нового романа «Евгений Онегин. Продолжение» разворачиваются спустя девять лет с момента последней встречи Татьяны и Евгения. Онегин женат, живет в Москве и с головой ушел в распоряжение щедрым приданым. Татьяна с мужем и дочкой - в Петербурге. Читателя ждет череда таинственных и драматичных происшествий, в которых странным образом оказывается замешанным главный герой. Разумеется, продолжение «Евгения Онегина» невозможно представить себе и без нового письма Татьяны, без новой встречи героев, которым еще не удалось обрести семейное счастье. Чем завершится история Большой любви? Сложится ли спустя почти десятилетие новое чувство? Пока нам об этом остается лишь догадываться.

«Я к Вам пишу... в похожей доле/ Столицы цвета февраля/ Слеза узнала о подоле...» Именно так, со слегка вызывающей аллитерации, начинается письмо к Онегину, написанное Татьяной спустя много лет. Кажется, что Пригожину удалось не только передать атмосферу пушкинского письма, но и сохранить особое застенчивое очарование, которым запомнилась нам юная Ларина. Теперь уже почти тридцатилетняя дама…

По словам Ильи Пригожина, уже полностью завершены три главы продолжения романа. Сейчас поэт работает над четвертой-шестой главами, планируя выпускать в свет по одной главе каждые полгода-год (так, к слову, в свое время издавал «Онегина» и сам Пушкин).

Важно то, что продолжение романа написано с полным соблюдением так называемой «онегинской строфы», в основу которой положен классический сонет, претерпевший ряд «усовершенствований» Пушкиным. Уже после «Онегина» попытки использовать эту уникальную строфу предпринимали в своих произведениях Михаил Лермонтов, Игорь Северянин, Владимир Набоков и даже несколько англоязычных поэтов - но эти опыты остались на периферии их творчества. Даже появился неофициальный термин: «строфобия», то есть неспособность поэтов писать красиво этой сложной строфой. Пригожин - наше мнение - с ней справляется на отлично. При этом как поэту ему удалось привнести в повествование некоторые явно новаторские для русской классической литературы приемы. Это и целые строчко-рифмы, и использование вроде бы несопоставимых по смыслу оборотов. Его «Онегин» написан преимущественно в современном стиле, в строках слышатся ноты литературного постмодернизма. Например:

«И в ночь с тепла на воскресенье». «На снег двора нападал вторник». «Вода со льдом озоровала/ И с ним переозеровала». Или: «Его состав - из неба капель/День, согласившись, стих и запил». Или, про моргание: «… И взгляд - с повторами ресниц».

Ценность фундаментальной работы Пригожина также и в том, что это чуть ли не первый со времен Пушкина роман в стихах в нашей стране.

СПРАВКА «КП»

Илья Пригожин - поэт, член Союза Литераторов РФ. По словам Пригожина, задача искусства - это извлечение из человека эмоций, собственные стихи он оценивает как музыку - на слух. Поэт не гонится за быстрой славой, не ставит перед собой цель быть знаменитым (это некрасиво, писал Пастернак). Пригожину ценней, нужнее «своя» аудитория - люди мыслящие, влюбленные в настоящую поэзию. Также он признается, что главной причиной, по которой начал писать стихи, стало рождение дочери, а свое вдохновение автор черпает в бесчисленных поездках по городам России.