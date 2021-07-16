В Кирове может появиться кольцевая дорога

За минувшие пять лет в области отремонтировали более 1100 км старых дорог и построили еще 52 км новых. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжают восстанавливать дорожную инфраструктуру, ремонтируя старые трассы и их участки, а также строя новые. О достигнутых результатах и дальнейших планах рассказали глава региона Игорь Васильев и председатель правительства Александр Чурин, выступив перед депутатами ОЗС.

За последние пять лет дорожный фонд области увеличился почти вдвое: в 2017 году - чуть более пяти миллиардов рублей, а в 2020 году - уже почти девять миллиардов. В итоге за этот срок удалось возвести новый мост и отремонтировать еще 12, построить 52 км новых автодорог и реконструировать более 1100 км старых.

- Строительство новых дорог и реконструкция существующих позволяет не только связывать Киров с районными центрами, но и способствует развитию комплексной застройки территорий. Все дорожные работы синхронизируются с существующими и планируемыми жилищными проектами, - прокомментировал Александр Чурин.

Из уже сделанного можно выделить путепровод в Чистые пруды, открытый в 2019 году. В планах правительства сейчас следующие проекты:

- открытие дороги Опарино-Альмеж в октябре 2021 года, которая позволит обеспечить транспортную связь северо-западных районов региона между собой и с Кировом, а в дальнейшем - транзитный выход на территорию Архангельской области. На 2022 год запланирован ремонт участка «Вазюк-Опарино» этой же трассы;

- строительство улицы Сурикова (от Некрасова до Комсомольской);

- прокладка четырехполосной трассы под ж/д переездом в Нововятске в 2022-2024 годах;

- возведение мостового перехода через Чепцу на дороге «Кирово-Чепецк - Слободской» с 2022 года.

Сейчас также прорабатываются следующие вопросы:

- строительство кольцевой дороги Кирова и продление улицы Калинина как дублера улицы Щорса с появлением путепровода через ж/д пути Киров-Котлас;

- увеличение пропускной способности улицы Современной в микрорайоне Зиновы;

- реконструкция дороги в аэропорт, в село Русское, дороги на Слободской;

- приведение в нормативные состояния мостовых сооружений на региональных и местных дорогах.

Кроме того, очень большое внимание уделяется обеспечению безопасности дорожного движения - как для водителей, так и для пешеходов. Проводятся работы по устройству тротуаров, освещения, новых наземных переходов.

Депутат ОЗС Дмитрий Сергеев, комментируя отчет, заметил, что за шесть лет достичь удалось действительно многого, и перемена ситуации в дорожной сфере в Кировской области явно заметна. По его словам, качество дорог как в городе, так и в районах региона заметно улучшается, что видно всем автомобилистам области.