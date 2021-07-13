Как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары в Кировской области в июне: резко подорожали корнеплоды, стройматериалы и зарубежные туры

Из-за постоянного роста цен жителям Кировской области приходится все чаще пересматривать статьи своих расходов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В июне в Кировской области продовольственные товары подорожали в среднем на 0,7%, а непродовольственные на 0,8%. Цены на услуги для жителей региона выросли на 1,3%. Такие данные привели специалисты Кировстата.

ЦЕНЫ НА ОВОЩИ И КОРНЕПЛОДЫ ПОШЛИ ВВЕРХ

По отношению к маю, в июне 2021 года покупка овощей стала более затратной. Так, морковь подорожала на 30,1%, свекла - на 29,9%, капуста белокочанная - на 21,1%, картофель - на 19,3%.

Несмотря на появление в магазинах продукции уже нового урожая, повысилась стоимость яблок - на 5,2%.

Однако некоторые виды плодоовощной продукции все же упали в цене. Например, стоимость огурцов снизилась на 29,8%, помидор - на 20%, зелени свежей – на 6,7%, бананов - на 5,1%.

Любителям полакомиться кексами и рулетами придется платить за вкусное удовольствие на 6% больше чем месяцем ранее.

Среди других продуктов питания рост цен отмечен также на баранину - на 5,7%, рыбу мороженую неразделанную - на 5%, карамель - на 3,7%, кофе в организациях быстрого обслуживания - на 3,2%, крупу гречневую-ядрицу - на 2,6%, свинину бескостную - на 2,5%, масло сливочное - на 2,3%, маргарин - на 2%.

Из приятных тенденций можно заметить снижение цены на яйца куриные. Они стали дешевле на 12,1%.

НА РЕМОНТ И ОТПУСК ПРИДЕТСЯ ПОТРАТИТЬ БОЛЬШЕ

Заниматься стройкой и отделкой кировчанам становится все сложнее из-за динамического роста цен на данный вид товаров. Приобретение металлочерепицы обойдется дороже на 26,9%, плит древесностружечных - на 15,3%, еврошифера - 9,9%, эмали и масляных красок - на 7,3%, красного кирпича - на 5,5%.

Сезон отпусков жителям Кировской области омрачил значительный рост цен как на сам отдых, так и на дорогу до конечного места назначения. Билет на фирменный поезд подорожал в среднем на 24,9%, а на обычный - на 24,2%. Стоимость посадочного талона в экономическиий класс самолета выросла на 13,3%.

Для тех, кто предпочитает проводить свой отпуск за границей тоже появились актуальные данные. Отдохнуть в отелях Турции стало дороже на 41,4%, а вот путевки в Объединенные Арабские Эмираты напротив подешевели на 4,9%.