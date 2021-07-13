Мастера по лозоплетению из 15 регионов приняли участие в фестивале «Ива-Дивная»

В Кирово-Чепецк приехали мастера из Чувашской Республики. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В Кирово-Чепецке завершился Всероссийский фестиваль лозоплетения «Ива-Дивная», который проходил с 9 по 11 июля в парке «ЛихоЛесье». В течение трех дней умельцы из пятнадцати регионов страны делились с друг другом опытом и обсуждали проблемы развития народных художественных промыслов. Кульминацией фестиваля стал конкурс мастеров и ярмарка.

Программа фестиваля, рассчитанная на три дня, началась 9 июля. В стенах городской администрации участники и гости фестиваля обсудили вопрос развития предпринимательской инициативы в сфере народных художественных промыслов.

-Кировская область в сфере народных художественных промыслов особая: сразу пять предприятий региона включены в федеральный перечень НХП и все они действующие, - отметила заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Лилия Нургатина. - Это говорит о том, что субъект работает с предприятиями НХП, продвигает их.

Вопрос развития предпринимательской инициативы в сфере НХП обсудили в ходе «круглого стола». Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

От лица правительства Кировской области выступила замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Лариса Агалакова. Она рассказала, что идея зародилась давно: «я уверена, что фестиваль будет для всех нас полезным и важным. Здорово, что в этом нас поддерживает и Минпромторг России».

А для самих мастеров самым волнительным стал интерактивный творческий конкурс, прошедший 10 июля. Умельцы на глазах гостей и жюри создавали изделия из лозы. Стоит отметить, что все поделки были переданы в музейно-выставочный центр.

Умельцы на глазах гостей и жюри создавали изделия из лозы. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Яркой кульминацией фестиваля «Ива-Дивная» стала ярмарка, на которой каждый желающий мог приобрести для себя поделки мастеров. 11 июля парк «ЛихоЛесье» стал культурной точкой притяжения на карте области - сюда стягивались гости фестиваля со всех уголков страны.

На ярмарке каждый желающий мог приобрести для себя поделки мастеров. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

Постепенно ярмарка перерастала в народные гулянья, со сцены доносились выступления творческих коллективов, которые сопровождались зажигательными танцами.

Творческие коллективы района и области выступили на сцене фестиваля. Фото: vk.com/mo_kirovochepetsk

В завершение фестиваля состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса.

- От всего города хочу сказать большое спасибо за то, что нашли возможность и время посетить нашу кирово-чепецкую землю, представить свое удивительное искусство, - поблагодари участников фестиваля глава администрации города Владислав Мохов.

Исходя из уникальности работ мастеров, общим числом голосов жюри приняло решение о присуждении двух первых, вторых и третьих мест.

Победу в конкурсе одержали Оксана Бельтюкова из города Кирово-Чепецка и Елена Созина из Кирова. Второе место присуждено Виталию Кудрявцеву, который представил Республику Марий Эл и Наталье Гладышевой из села Пасегово Кирово-Чепцкого района, третье - Ирине Слотиной из Кирова и Евгению Груздкову из Владимирской области.

Победители и участники получили дипломы, благодарственные письма и ценные подарки, но главное - приобрели новые знания и умения, а также поделились своим мастерством.