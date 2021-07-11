Без него не может обойтись ни один спектакль

Своему ремеслу Василий учился (и продолжает учиться) в театре с 2003 года. Фото: Михаил Андрианов

11 июля отмечается праздник людей, без которых не может обойтись ни одна театральная постановка, а в современном мире и любое значимое событие - День художника по свету, или светооператора. В его преддверии «Комсомолка» пообщалась с Василием Леушиным - сотрудником Театра на Спасской, работающим на этой должности уже 19 лет.

«БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ НИКАК»

По старому изречению, театр начинается с вешалки, но для Василия он начался совершенно иначе. По его признанию, попал он в учреждение культуры случайно еще в 2000 году: сначала работал там дежурным пожарным, после стал машинистом сцены. И лишь в 2003 году оказался в осветительном цехе. Своему ремеслу Василий учился (и до сих пор продолжает это делать) в самом театре.

Работает он не в одиночку - в команде три человека. Во время работы над спектаклем один из них становится оператором, управляя светом со специального пульта, а остальные работают на сцене. Василий, как правило, выполняет основной монтаж света и программирует этот самый пульт.

Во время работы над спектаклем оператор управляет светом со специального пульта. Фото: предоставлено героем публикации

- Световое оформление создается художником по свету, который работает над ним вместе с режиссером и сценографом. Все режиссеры разные, кто-то понимает в этом, кто-то не очень, - делится Василий. - И потому мой личный вклад в оформление может быть самым разным: где-то я просто реализую задумки режиссера, где-то практически целиком создаю световую партитуру. Зависит он еще и от так называемого профессионального доверия.

На практике наш герой сам всегда самостоятельно проводит первичный монтаж и создает несколько базовых картин, а дальше уже начинается «светомонтировка», в которой работают все вместе. Однако в воле режиссера всегда все поменять.

- Но на моей памяти такого не было, - говорит Василий. - Только один-единственный раз был полностью переписан весь свет только на одном спектакле, оставим его название в секрете - он был в целом слишком темным, и директор сказал все переделать. Мы сделали все ярко, и картинка стала именно такой, какой и должна была быть с самого начала.

Световое оформление создается художником по свету, который работает над ним вместе с режиссером и сценографом. Фото: предоставлено героем публикации

А ЭТО ПО СЦЕНАРИЮ ИЛИ ИМПРОВИЗАЦИЯ?

Во время спектаклей светооператор должен строго придерживаться партитуры. Однако на сцене, помимо представлений, проводят и другие мероприятия - например, выступления танцевальных коллективов. И уж там, по словам Василия, импровизация даже необходима. Может быть так, что и актер захочет слегка выбиться за рамки роли и сценария. Поэтому необходимо следить за ходом спектакля и, если артист вдруг пойдет куда-то не туда, просто вовремя направить на него свет.

Но не обходится и без казусов иного толка. Как ни следи, технические неполадки могут возникать прямо во время представления.

- Самое частое явление: в прожекторе перегорает лампа, - говорит Василий. - Тут уже все зависит от оператора, нужно что-то быстро придумать. Опытный оператор может сделать все так, что зритель и не подумает, что что-то пошло не так.

Самыми сложными по световому оформлению за все время работы Василий считает спектакли «Ромео и Джульетта» и «Орфей и Эвридика». Из ныне идущих - «История одного преступления», который, кстати, является для нашего героя одним из самых интересных наряду с «Сарой Кру» и «Утиной охотой». Хотя, как ни странно, при своей работе Василий не театрал - больше предпочитает все-таки кино.

- А куда бы вы пошли работать, если бы решили уйти из театра? - спросили мы напоследок.

- Иногда такое желание возникает, - отвечает Василий. - Мой запасной аэродром - это IT (информационные технологии - Ред.). Если по каким-то причинам уйду из световиков, то займусь программированием.